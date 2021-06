Mañana se trata la Rendición de Cuentas: “esperamos como siempre una mirada política”, dijo Zorrilla

7 junio, 2021 Leido: 39

Mañana a las 10, en formato virtual y transcurridos los 60 días desde que el Ejecutivo elevó la Rendición de Cuentas, se realizará la sesión especial en la que cada bloque fijará posición respecto del uso de los recursos municipales durante el año pasado. El presidente de la Comisión de Hacienda, Luis Zorrilla, advirtió que “año a año vamos viendo que el análisis es cada vez más político. En nuestro caso nos hemos abocado a acercar la información a las consultas que nos han hecho llegar. Y si bien yo no tengo expectativas formadas, entiendo que no va a pasar nada muy distinto a lo que ha sucedido en años anteriores. No esperamos un acompañamiento generalizado porque, insisto, la mirada sobre la ejecución de los gastos es política. Luego, los organismos técnicos son los que destacan a Tres Arroyos como una de las mejores administraciones de la Provincia”.

“Nosotros daremos nuestra postura en relación al 2020, que fue un año muy difícil tanto para el Municipio como para las familias tresarroyenses. La pandemia, las restricciones, todo ha configurado un año muy complejo”, sostuvo Zorrilla.

