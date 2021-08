Manes en Bahía y Tres Arroyos: “El kirchnerismo tiene un modelo de país que no queremos”

Facundo Manes, precandidato a Diputado Nacional por el espacio “Dar el Paso” dentro de la alianza Juntos en Provincia de Buenos Aires aseguró que “el kirchnerismo tiene un modelo de país que no queremos. Pueden verlo en Santa Cruz, donde el Estado controla todo, no hay actividad privada, hay una Justicia adicta, queremos ganarle a ese modelo. Tenemos que ganarle a un modelo que gobernó dieciséis de los últimos veinte años y estamos peor”.



En el mismo sentido, Manes sostuvo que “venimos a terminar con la grieta y sabemos cómo hacerlo, porque la grieta nos empobrece y nos embrutece y la argentina no va a salir si no tenemos un destino común, un proyecto común. Para reconstruir la Argentina necesitamos a todos”.

Al ser consultado sobre la situación educativa, dijo que “los problemas de la educación argentina no se pueden circunscribir a un período, la educación argentina viene en declive desde hace varios gobiernos. Necesitamos una revolución educativa, científica y tecnológica y vincular todo el conocimiento al sector productivo. Argentina tiene que exportar más en el campo, más en la industria y más servicios con más valor agregado, y para eso invertir en el desarrollo humano y en la innovación, la ciencia y la tecnología”, declaró.

En cuanto a la pandemia, el neurólogo comentó que “es una maratón que todavía no corrimos. Para que tengan dimensión, con este plan de vacunación se va a lograr la inmunidad del 70% de la población recién el año que viene. Es una maratón a la que todavía le faltan muchos kilómetros. Lo que debería haber hecho el Gobierno al inicio, y todavía están a tiempo de hacerlo, es convocar a todos los sectores políticos, con expertos en diferentes áreas, porque una pandemia en un país pobre como Argentina no la puede resolver un solo sector” y agregó: “entramos desde el inicio de la pandemia con dilemas falsos: salud vs. economía, cuarentena vs. muertes, clases si o clases no, todos dilemas falsos. Necesitamos más sentido común, más pensamiento crítico y convocar a todos los argentinos porque la pandemia no terminó y el impacto psicológico y económico de la pandemia todavía recién empieza, entramos en una década de Covid y no podemos renunciar a la Argentina”.

El neurólogo, acompañado por Margarita Stolbizer, mantuvo un encuentro con dirigentes seccionales, entre quienes estaban Martín Salaberry, candidato a diputado nacional, los legisladores seccionales y los precandidatos a diputados provinciales por la sexta sección, Lorenzo Natali, Anahí Bilbao y Emiliano Balbín, y los candidatos locales a concejales Pablo Daguerre y Gisela Caputo.

Al finalizar el encuentro, Manes fue recibido por Carlos Sosa, presidente de la Bolsa de cereales y Productos de Bahía Blanca y antes de dejar la ciudad, fue recibido por el Intendente local, Héctor Gay.

En Tres Arroyos, Facundo Manes recorrió la fábrica Aiello de semi remolques y acoplado acompañado por Gerardo y Tomás Iza, directivos de la empresa; Carlos Ávila, Daiana De Grazia y Cristian Ruíz, candidatos a concejales en la localidad.

Mañana, viernes 6 de agosto, Facundo Manes visitará Monte Grande, Esteban Echeverría y Ezeiza.

