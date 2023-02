Mano a mano con LU 24: Sánchez destacó el apoyo de la Provincia y declinó definirse como candidato

12 febrero, 2023

El intendente Carlos Sánchez visitó La Andariega en el marco de Las 24 Horas de la Corvina negra, y entre otros conceptos destacó el entendimiento y el apoyo con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que destinó una exitosa propuesta musical a Claromecó, con la presencia de “Vieja Minga” a través del Programa ReCreo.

Hizo un repaso por las obras realizadas y pendientes, entre las que destacó el anillado y la cisterna que permitirán dotar de mayor caudal a la ciudad. Y declinó definirse como candidato para las elecciones, a pesar del respaldo que dijo tener por parte del Movimiento Vecinal.

“Estoy muy entusiasmado, me gusta lo que hago, vivo día y noche los 365 días del año pensando en cómo hacer cosas. Mi idea es seguir trabajando fuertemente y seguir conversando con mi partido para ver qué decisión tomamos cuando se armen las listas.

Estoy muy concentrado en todo lo que hay que hacer, la obra de agua, de pavimentación, trabajos en las localidades. Hay cosas que tienen que ser políticas de Estado, y en eso hay que trabajar, todos los días, para que nuestros pueblos y la ciudad cabecera tengan un mejoramiento integral en servicios, turismo, educación, salud, seguridad.

En este momento no quiero pensar nada más que en esto, por eso voy a postergar unos meses más esta decisión; entiendo la ansiedad pero creo que hay que pensar muy bien para no equivocarse no ya en lo personal, sino en cómo tiene que seguir nuestro Estado municipal y las decisiones políticas que se toman para nuestro distrito”, sostuvo el mandatario cuando se lo consultó por una eventual nueva candidatura a la intendencia de Tres Arroyos.

“Tengo el respaldo del Movimiento Vecinal, no me cabe duda, me lo manifiestan, pero hay que analizar las cosas no solo desde lo personal y lo partidario, sino pensando en que Tres Arroyos siga creciendo”, completó.

El concurso

Respecto del impactante éxito de una nueva edición del certamen pesquero que organiza el Club Cazadores, Sánchez consideró que “va a ser una final cabeza a cabeza entre algunos participante; se llegará a la entrega de premios con mucha gente y lo que esperamos es que todos tengan un feliz y seguro retorno a sus hogares”.

También destacó el trabajo articulado con la Provincia a través del programa ReCreo con la presencia de Vieja Minga frente a la sede del Ente Descentralizado. “El Gobierno Provincial nos mandó estos números y hemos podido satisfacer lo que busca una parte de la familia, que no son los que están con la caña al lado del mar, y que tiene que ver con que haya espectáculos y propuestas como se dieron este año, gracias a que en la Provincia nos escucharon”, sostuvo el jefe comunal.

Asimismo destacó la labor organizativa en torno a la Fiesta Provincial del Trigo, para la que resta menos de un mes. “Viene con un trabajo intenso de la comisión, porque es otro mega evento al que hay que ponerle mucha organización, es muy importante por la cantidad de gente involucrada, artesanos, comerciantes, industriales, fogones, kioscos y por supuesto espectáculos. No es mucha gente, son 15 personas, funcionarios municipales que se abocan y sacrifican horas de su tiempo libre para esta gran fiesta que nos enorgullece. Y porque más allá de que este año por lo climático y económico no hubo mucho trigo, hay que homenajear y reconocer a los productores agropecuarios que siguen apostando”, enfatizó.



Finalmente, aseguró que la gran obra de infraestructura del 2023 será el anillado de agua. “Así como el año pasado se terminó la de cloacas del Barrio Olimpo, con troncales que incluso abastecen a otros sectores de la ciudad, este año la obra más importante es la de agua, con cañerías que recorren todo el perímetro de la ciudad, favoreciendo la entrada del fluido al centro de la ciudad y a los barrios. Gran parte de este anillado está terminándose; la cisterna de 2 millones de litros está avanzada y de los cinco pozos ya se hicieron 4. Será, quizá desde la primavera o el verano que viene, un antes y un después en cantidad y calidad de agua para Tres Arroyos, solucionando así un problema histórico para la ciudad”, concluyó Sánchez.

