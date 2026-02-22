Guillermo Barrios y Oscar Argüello definen el Zonal de Bochas de 2° Categoria

22 febrero, 2026 3

La actividad en el Club Huracán no da tregua y ya se conoce a los dos protagonistas que irán por la gloria en el Torneo Zonal de Bochas individual de Segunda Categoría. En el segundo turno de la jornada, Guillermo Barrios hizo su presentación con éxito al derrotar a Carlos Rey por 12 a 7. El jugador de Coronel Pringles, que venía de caer en el primer partido ante el representante de Benito Juárez, quedó así sin chances de pelear por el primer puesto tras un encuentro sumamente disputado.

Con este resultado, el panorama ha quedado clarificado para la instancia decisiva. Tras el tradicional almuerzo de camaradería que compartirán las delegaciones y autoridades, la acción volverá a las canchas para el partido definitorio. Oscar Argüello, que llega descansado tras su victoria inicial, se medirá ante Guillermo Barrios en un duelo que promete ser de alto nivel para determinar quién se queda con el título zonal y el pasaporte a la siguiente instancia competitiva.

