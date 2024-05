Manu Rodríguez presentó su moda sostenible en el Fashion Week de Mar del Plata

22 mayo, 2024

La diseñadora de indumentaria tresarroyense Manuela Rodríguez presentó su colección de moda sostenible en el Fashion Week de Mar del Plata, evento desarrollado este fin de semana.

De visita en LU 24, la joven que se recibió en 2021 en Bahía Blanca contó que “fue mi primera experiencia en un desfile”.

“La industria textil está entre las tres más contaminantes del planeta y lo que hace la moda sostenible es utilizar recursos que ayuden a no contaminar. Yo reutilizo prendas que están en circulación, las desarmo y confecciono nuevas”, explicó.

“La moda circular está en auge, está creciendo bastante, hay una gran conciencia, sobre todo en los jóvenes, se va avanzando, pero falta, es un gran trabajo el que se tiene que hacer porque es increíble la cantidad de ropa que se produce”, sostuvo.

“Esta ropa es más cara porque es artesanal y se dificulta conseguir la materia prima, aunque la gente que entiende el trabajo que hay detrás sabe que paga un precio justo”, remarcó.

Manu fue invitada especialmente por la Asociación Moda Sostenible Argentina: “Una diseñadora, que también participó del Fashion Week, me compró una campera en una feria de Bahía Blanca y la llevó a un evento en Buenos Aires donde estaba la presidenta de AMSOAR, a quien le gustó, le preguntó dónde la había conseguido, se contactó conmigo y me preguntó si estaba interesada en participar del evento; claramente accedí porque me pareció una muy buena oportunidad”, reveló la creadora de la marca Hicusto.

La 6º edición del Fashion Week se llevó a cabo en el salón Real del Hotel Costa Galana a beneficio de Fundami. Se presentaron colecciones de diseñadores tanto locales como nacionales, incluyendo nombres destacados como Claudio Cosano, Verónica de la Canal, Jerónimo de la Iglesia y la también tresarroyense Ana Terrasanta, así como marcas marplatenses como Genoa y Bernardo Laite.

