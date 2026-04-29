Manuel Adorni “No voy a renunciar” dijo en su primer informe de gestión en Diputados

29 abril, 2026 0

En su primer informe de gestión, este miércoles, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni respondió más de 2100 preguntas ante la Cámara de Diputados. Primero habló sobre la marcha del gobierno, y luego pasó a responder las inquietudes de los legisladores.

Adorni rechazó las acusaciones sobre sus viajes y a su crecimiento patrimonial. “He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia; no se trató de traslados financiados por terceros”, dijo, y calificó como “tendenciosas y falsas” las versiones que hablan de financiamiento externo, “quieren asemejar el gasto privado con el gasto público, algo que ni constitucional, ni penal, ni civilmente corresponde.

En cuanto a sus declaraciones juradas: “Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública. Nunca existió ocultación alguna en los bienes informados”.

Por último, respondió a otros planteos de la oposición sobre distintas áreas de gestión. En relación con la causa Libra, afirmó que “no hubo ningún acto de gobierno” y recordó que hay una investigación judicial en curso.

También defendió el DNU 70/23 al asegurar que “la oferta creció un doscientos por ciento”, negó irregularidades en el financiamiento universitario y afirmó que “la cobertura de medicamentos del PAMI no presenta riesgos”, al tiempo que sostuvo que el Gobierno “cumple” con la ley de emergencia en discapacidad.

Ficha Limpia es clave en la reforma electoral que promueve el gobierno

“Nuestro bloque viene proponiendo una reforma electoral integral. Buscamos modernizar el sistema electoral argentino. Con foco en partidos más representativos, menor fragmentación, mayor transparencia en el financiamiento y reglas más claras para organizar las elecciones”.

“Se proponen cambios estructurales como la eliminación de las PASO, el fortalecimiento de los requisitos para la constitución de los partidos políticos y la consolidación de elementos como la Boleta Única de Papel (BUP)”.

“Dentro de ese proceso, Ficha Limpia es un eje central, en tanto establece que no pueden ser candidatos quienes cuenten con una condena confirmada en segunda instancia en delitos dolosos, como la expresidenta Cristina Kirchner”.

Adorni defendió las giras presidenciales, “Cada viaje que hace el Presidente es obtener beneficios para los argentinos. Un claro ejemplo de ello son los resultados de la Argentina Week en Nueva York, con compromisos de inversión por un total de 16.150 millones de dólares”.

Por otra parte, el Jefe de Gabinete rechazó la posibilidad de renunciar a su cargo, “Quiero dejarles en claro a todos que no voy a renunciar. Por el contrario, estoy acá dando la cara”. Según sus dichos, el presidente le confió la responsabilidad de conducir “el gobierno más reformista de la historia. Por culpa de esa sistemática postergación es que los argentinos se vieron empujados una y otra vez a una mayor pobreza. Vamos a seguir trabajando para materializar el sueño de una Argentina diferente, porque sabemos que es posible y sabemos cómo llevarlo a cabo”, cerró.

“Su modelo económico destruyó el país” les dijo a los legisladores de Unión por la Patria, “Es poco caritativo que hagan exigencias como si hubieran entregado la economía de Suiza.

“Las fallas estructurales de la gestión anterior se dieron en el intento de generar empleo mediante el desvío de recursos públicos hacia empresas ineficientes y el cierre del comercio internacional tiene un techo bajo y concreto.

Adorni tildó de “poco serio” al kirchnerismo: “No tienen derecho de pedirle explicaciones judiciales a nadie, es poco serio que ustedes, siendo integrantes de un partido cuya jefa política está condenada por robar 500 millones de dólares con la obra pública, se sientan con autoridad para lanzar acusaciones”.

En otros aspectos también anunció la automatización del Servicio Meteorológico, la caducidad definitiva del fondo de incentivo docente, la Ley de Financiamiento Universitario, remitió a explicaciones previas.

Cerrando su alocución dijo “No nos van a amedrentar”

En el cierre de su primera e intensa jornada informativa en el Congreso, Adorni ratificó su disposición a dar explicaciones ante el Poder Legislativo, “Así como vine hoy a esta casa a cumplir mis deberes constitucionales, vendré si soy citado por el artículo 71 de la Constitución Nacional a dar todas las explicaciones que sean necesarias”.

“Ni este gobierno ni yo le temeremos a los mecanismos constitucionales, ni nos vamos a dejar amedrentar cuando se los utiliza como excusa con fines desestabilizadores”, concluyendo su intervención.

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