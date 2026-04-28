Manuel Adorni se prepara para su primer informe de gestión en Diputados

28 abril, 2026 0

Manuel Adorni ofrecerá este miércoles su primer Informe de Gestión desde que es Jefe de Gabinete de Ministros. Será un acontecimiento ineludible que lo someterá al escrutinio público por primera vez desde aquella conferencia de prensa en Casa Rosada realizada un mes atrás.

El 29 de abril aparece en el calendario como una fecha clave desde el momento mismo en el que Adorni quedó en el centro de la tormenta a partir de las diferentes revelaciones mediáticas y judiciales. Desde entonces se espera que hable en público, algo que evitó por un largo tiempo.

La Jefatura de Gabinete envió un archivo con las más de 2.100 respuestas sobre las consultas de los diputados nacionales, que son el resultante de un proceso de filtrado y aglomeración de las 4.800 preguntas originales que se habían hecho.

Hay respuestas relativas a la gestión, mas no sobre la situación judicial o patrimonial del funcionario. Esta misma filosofía se replicará mañana cuando los diputados de los diferentes bloques seguramente lo aborden sobre esa cuestión. “Vamos a tratar de hablar sobre cuestiones de gestión, solamente. Lo demás se dirá que es un tema judicializado. No va a correr el riesgo de decir algo que después pueda llegar a ser utilizado en su contra”, comenta una figura del Gobierno.

La sesión por el informe de gestión va a comenzar a las 10.30, se dividirá en tres partes: una discurso inicial de Adorni, un extensísimo bloque de preguntas y respuestas entre los bloques opositores y Adorni; y un último apartado de cierre que será hecho por el bloque de La Libertad Avanza.

“Va a ser un discurso institucional de un poco más de una hora. Se va a hacer foco en logros económicos y en la estabilidad macro. También en las reformas que ya se hicieron y en las pendientes”, avisan en su círculo chico.

Arriba en las gradas tendrá un apoyo inusitado: estarán presentes el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y todos los ministros y funcionarios de la cúpula de la Casa Rosada. “Yo no recuerdo haber visto un despliegue así en todas las décadas que llevo en el Congreso”, confesaba un trabajador del recinto.

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