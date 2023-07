Manuel Locatelli: “se ha logrado armar un grupo que se parece a una familia”

26 julio, 2023

El reconocido ex basquetbolista tresarroyense y campeón de la Liga Nacional y ex jugador de la Selección Argentina, ahora técnico del Globo, Juan Manuel Locatelli, habló en la audición deportiva de LU24, para revivir el torneo logrado con Huracán y otros temas de básquet.

Por su parte, y en cuanto al grupo de jugadores que comanda en Huracán, dijo: “El proceso es real, se ha logrado armar un grupo que se parece a una familia, hay confianza, respeto hacia mí y los jugadores, eso marca la diferencia” Y en relación a la final disputada hace una semana atrás, confesó: “Yo la viví antes de una manera especial. Creo que no me había pasado. Estaba más nervioso que nunca, más que cuando jugaba, era el momento justo para que se nos dé. Sabíamos que el rival, Blanco y Negro, jugaba bien al Básquet. Es leal, tiene buenas armas igual que nosotros. Creo que se dio un gran partido, con mucha gente y estoy feliz.”

Además, y sobre el momento de este deporte en la ciudad y en su club, destacó “me sorprende la cantidad de gente que va a las canchas, los torneos son parejos. En Huracán son la mayoría chicos que juegan son del club y hay una pertenencia que llama la atención: van los chicos de formativas a ver los partidos, los deportistas de las demás disciplinas, eso no lo había visto antes. Y sobre su manera de trabajar con los más chicos, el ex Peñarol de Mar del Plata enfatizó: “me gusta dialogar con chicos que progresan y juegan bien y alentarlos para que sigan. Hay que tratar de que los chicos de todos los clubes mejoren y crezcan.”

Con respecto a la relación y el apoyo de su padre, el histórico “Bocha” Locatelli, dijo: “Para mí mi padre significa mucho, por suerte lo he tenido en toda mi carrera, como jugador, ha tratado de estar en casi todos los partidos, me gusta tenerlo cerca junto a mi familia.”

Por otro lado, hizo hincapié en el deporte de nuestra ciudad y dijo: “Lo he dicho la mayoría de las veces. Creo que A Tres Arroyos le faltan deportistas de elite, salvo los casos de Fjellerup, Thygesen, Pérez Guedes. En Atletismo tenemos a Ulises Sanguinetti, que es un crack, a Tito Lemos en Box.” Y concluyó: “En algo se falla, a nivel dirigencial. Siempre hay tiempo para corregir, y ver los errores. Para mi gusto, por lo que es la ciudad tendría que haber más deportistas. Hay que ver la forma de tener equipos de básquet en otras competencias, faltan decisiones y sumar gente que aporte en lo económico, porque con eso se mejora todo. “

Volver