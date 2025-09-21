Mar del Plata: el temporal dejó árboles caídos, voladuras de techos y calles anegadas

21 septiembre, 2025 38

Mar del Plata amaneció este domingo con “daños de consideración” provocados por el temporal que arrancó el sábado por la tarde con lluvias intensas y actividad eléctrica, continuó durante la noche y se agravó en la madrugada con fuertes vientos que todavía persisten.

El titular de Defensa Civil de General Pueyrredón, Alfredo Rodríguez, confirmó que no hay evacuados, aunque sí se registraron zonas anegadas en distintos barrios como Termas Huincó, La Herradura, el Autódromo y Punta Mogotes, entre otros.

“Las últimas 24 horas fueron bastante difíciles desde lo laboral porque arrojan un número bastante importante de intervenciones”, señaló al diario La Capital.

Según detalló Rodríguez, al menos seis árboles de gran porte se desplomaron en diferentes puntos de la ciudad. Uno de ellos cayó en el cuartel de bomberos de Caisamar y bloqueó la salida de la autobomba en plena madrugada. “Tan grande era que además impactó contra dos autos estacionados”, explicó.

En paralelo, también se reportó la caída de un semáforo en la zona de Acevedo y la Costa, además de la voladura de un techo en Juana Manso al 4200 y numerosas ramas que interrumpieron calles en distintos barrios.

