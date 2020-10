Mar del Plata: homenajean con banderas en la playa a los más de 500 fallecidos por Covid

8 octubre, 2020 Leido: 148

Un grupo de vecinos colocó en las últimas horas 504 banderas argentinas en la playa en homenaje a los fallecidos en lo que va de la pandemia de coronavirus en la localidad bonaerense de Mar del Plata y para mostrar la crítica situación en que se encuentra el distrito.

“En ‘La Feliz’ estamos de luto. 504 banderas. 504 historias. 504 marplatenses que ya no están, que fueron víctimas fatales de la crueldad de esta pandemia”, señalaron en un comunicado.

Los impulsores de la iniciativa dijeron “abrazar” a las familias que perdieron sus seres queridos. Y agregaron: “Sabemos lo difícil que es quedarse en casa en estos tiempos de tanta incertidumbre, en que los días se acumulan y los meses pasan, pero si queremos que nuestras playas vuelvan a estar llenas de momentos felices compartidos es nuestra responsabilidad cuidarnos entre todos”.

En ese sentido, señalaron: “No queremos perder a nadie más, no queremos lamentar más víctimas fatales, más historias inconclusas, más familias destruidas. Por eso necesitamos que nos cuiden y nos cuidemos”.

“Si podes quédate en casa y si no podés, cuídate y cumplí con todos los protocolos sanitarios”, apuntaron.

La campaña es similar a la realizada en junio y agosto sobre las playas de Copacabana en Río de Janeiro: allí, una ONG plantó cruces y globos rojos en la arena de la tradicional playa carioca, en representación a las 100.000 víctimas que en ese momento tenía el país gobernado por Jail Bolsonaro.

Lo mismo sucedió esta semana en la playa Patacona, de Valencia, que amaneció con 53 mil banderas de España. (DIB)

Volver