Mar del Plata: investigan la muerte de una joven

15 febrero, 2026 81

Este domingo, en Mar del Plata, el cuerpo de una joven de 25 años fue hallado sin vida, de rodillas, junto a un árbol.

El predio, conocido como Laguito Santient, al oeste de la ciudad, habría sido el lugar escogido por la mujer para quitarse la vida, aunque la averiguación de causales de muerte busca confirmar si hubo intervención de terceros.

La joven, antes del hecho, envió mensajes de Whatsapp a su padre avisándole sobre su decisión; la encontraron luego junto al árbol, con una frazada enroscada en el cuello.

La fiscal María Florencia Salas solicitó que se trabaje en torno al hallazgo del cadáver para despejar todo tipo de dudas, aun cuando el padre indicó que ella tenía problemas de consumo y algún intento previo.

Volver