Mar del Plata: Pelea en el “trencito de la alegría” terminó con Spiderman herido y niños ahogados con gas pimienta

3 febrero, 2023

El inusual hecho ocurrió en la Plaza Colón de Mar del Plata, y al parecer un inconveniente entre dos empresas que ofrecen “la vueltita en trencito”, habría sido el foco del problema que derivó con “Spiderman” lesionado y varios menores ahogados producto de la inhalación de gas pimienta.

Un testigo presencial del hecho dijo que una persona habría arrojado gas pimienta en el interior del vagón que él ocupaba con su familia, lo que motivó la inmediata evacuación del mismo, aunque varios de los pasajeros debieron ser socorridos por sentirse ahogados luego de la inhalación del químico.

De acuerdo a información del portal de noticias Infobae, “la insólita y violenta situación ocurrió en inmediaciones de la Plaza Colón. De acuerdo con uno de los videos, todo habría comenzado tras una pelea entre empleados de dos empresas que ofrecen el servicio de transporte de turistas en este tipo de vehículos. El motivo: la disputa por los clientes. En las imágenes se ve cómo varias personas discuten con vehemencia hasta que de un momento a otro, una mujer se desmayó. Eso obligó a que concurriera una ambulancia.

Sin embargo, ese no fue el final de la secuencia. Mientras se resolvía ese conflicto, el “Barco Pirata” comenzó su recorrido pese a la pelea pero no pudo avanzar porque todo se tornaría más violento. Una mujer empezó a gritar que no podía respirar. Es la que se vio más afectada. El gas pimienta entró por la ventanilla en la que estaba ella.

Lo que le indicaron después a los clientes es que mientras uno de los trencitos realizaba su recorrido habitual por la ciudad balnearia, otro lo increpó porque supuestamente le robó los clientes y no respetó el espacio en donde tiene que circular y estacionar”.

