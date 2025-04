Mar del Plata: Perro Pitbull mata a una niña. La palabra de un veterinario tresarroyense.

Referente a lo ocurrido en Mar del Plata en donde un perro de raza Pitbull mató a una niña de un año, LU24 consultó al médico veterinario Diego Pigueiras sobre las características de estos animales.

Pigueiras comenzó aclarando que hay que tener en cuenta que hay diferentes razas, que no todos los perros son de compañía y que no cualquier persona puede tener cualquier raza de perro. También referido a lo ocurrido en la ciudad balnearia, consideró que al ser los niños los que menos carácter tienen, los perros no suelen aceptarlos como propietarios o voz dominante y ante estos desafíos aparece la agresión al tratar de imponerse ante los humanos.

Por otra parte consideró que no depende de la educación que se le pueda dar a cada mascota ya que los perros no cuentan con una estructura mental como sí la tienen los humanos. “La culpa no es del perro sino de quien lo cría” apuntó el veterinario, quien aclaró que “es un error criar a un perro como si fuera una criatura y que en base a ese trato que le damos, para el perro significa sentirse dueño de la casa y ante esto no acepta que se le impongan órdenes”.

Las razas dominantes -Doberman, Dogo, Pitbull, etc.- deben ser registradas a través del área municipal competente en donde se le brinda a cada propietario un instructivo sobre las características de estos. Pigueiras, de Clinica Veterinaria Tres Arroyos de Liniers 434, también aconsejó recurrir a profesionales para ser orientados en el momento de decidir tener un perro, sea la raza que fuera.

