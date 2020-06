Mar del Plata rechaza recibir pacientes con coronavirus del Conurbano

El incremento exponencial de los casos positivos de coronavirus en parte de la zona del AMBA generó que el gobierno de Axel Kicillof comience a planificar estrategias y alternativas para, en caso de que colapse el sistema sanitario, puedan trasladar pacientes a los municipios vecinos o incluso un poco más lejanos.



El Ministerio de Salud provincial ya envió a las regiones sanitarias que comprenden los distritos del interior bonaerense un convenio para ser distribuido a los intendentes. En principio, el acuerdo establece la posibilidad de recibir pacientes con COVID-19 en centros de aislamiento extrahospitalario.

El acuerdo establece que los distritos que suscriban en forma voluntaria recibirían en los centros de aislamiento extrahospitalario a pacientes con cuadros leves que por diferentes situaciones no pueden permanecer aislados en sus domicilios, como problemas de hacinamiento.

Este plan de contingencia ya está generando un fuerte debate en los distritos del interior, ya que existe el temor de que la medida genere contagios en regiones libres de COVID-19. Fuentes del gobierno bonaerense detallaron que le pagarán $2 mil por noche al municipio, por cada paciente que se traslade.

Este martes, el titular del SAME Mar del Plata, Juan Di Matteo, anticipó que “el municipio de General Pueyrredón no recibirá pacientes infectados de otras ciudades. Queremos mantener la actual situación epidemiológica en Mar del Plata”.

“Hubo una propuesta de Zona Sanitaria VIII pero no sería conveniente que el municipio de General Pueyrredón recibir casos positivos de COVID-19 de otras localidades”, consideró el funcionario en declaraciones a CNN Radio Mar del Plata.

Por su parte, el coordinador del gabinete municipal, Alejandro Rabinovich, afirmó que existió “una comunicación extraoficial desde Provincia donde se habló respecto de algunos pacientes asintomáticos”.

A continuación, el funcionario de Guillermo Montenegro destacó que “estamos cuidando y protegiendo a los marplatenses, por eso bajo ningún concepto el intendente ni ninguno de este equipo va a permitir, que ingresen personas de otros lugares y que traigan el virus a nuestra ciudad”.

“No vamos a aceptar que Mar del Plata pueda llevar adelante este tipo de situaciones. Le corresponde a la Zona Sanitaria VIII responder por cuál es la situación que tiene que cubrir de los enfermos”, resaltó Rabinovich este martes en una conferencia de prensa.

Fuente: El Marplatense.

