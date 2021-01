Mar del Plata: un incendio destruyó una papelera

1 enero, 2021 Leido: 15

Durante la madrugada de este viernes se registró un gran incendio en el depósito de una papelera ubicado en Irala 5170 del barrio Las Avenidas, Mar del Plata. Durante varias horas, personal de bomberos trabajó en el lugar para tratar de contener el fuego y que no afecte las casas linderas.

Pese al esfuerzo de las cuatro dotaciones de bomberos que trabajaron para extinguir el fuego en la papelera el daño fue total, pero no se registraron heridos pese a la magnitud del siniestro.

Hasta el momento, la hipótesis más fuerte de cómo se inició el incendio sería por un artefacto pirotécnico, aunque continúan las investigaciones, según informó el portal Ahora Mar del Plata.

Mientras los bomberos trabajaban para combatir el fuego, el personal de Defensa Civil también colaboró en el lugar. Por su parte, personal de SAME constató que no hubo ni víctimas fatales ni heridos.

Volver