Mar del Plata vuelve a la Fase 3 de aislamiento por el avance del coronavirus

27 agosto, 2020 Leido: 154

El intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, anunció esta tarde que Mar del Plata volverá a la Fase 3 de aislamiento social, a partir del próximo sábado y por el lapso de diez días, tras el creciente número de contagios de coronavirus detectados en la ciudad.



“A partir del notable crecimiento de casos de coronavirus a lo largo de los últimos días, y teniendo en cuenta que habiendo transmisión comunitaria en la ciudad se aguardan entre dos y tres semanas de altos registros de contagiados, Mar del Plata retroceda a Fase 3”, dijo el jefe comunal en un video de circulación pública.

Con este cuadro quedan interrumpidas numerosas actividades en la ciudad que se habían reabierto a partir del trabajo consensuado entre concejales, funcionarios y personal de salud en una comisión especial conformada en el Concejo Deliberante.

Desde allí surgieron pedidos para reiniciar 54 actividades en el marco de la pandemia, las cuales fueron autorizadas por el Departamento Ejecutivo mediante decretos.

Sin embargo, ahora deberán suspenderse la mayoría de ellas, como las obras de construcción del ámbito privado, rubros comerciales y el sector gastronómico, donde solo se permitirá implementar el delivery y el sistema take away.

A partir de esta medida también deberán permanecer cerrados gimnasios y shoppings, no se permitirán las salidas recreativas ni la práctica de deportes individuales al aire libre.

Tampoco las actividades religiosas, el trabajo de personal auxiliar en casas particulares, la venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, juguetes y calzados en comercios de cercanía, ferias itinerantes de alimentos, servicios de lavadero de autos, gestoría, ensayos de obras musicales o teatrales y asistencia a espacios culturales.

“La situación que hoy atravesamos es difícil, y si bien nos preparamos para esto, también sabíamos que iba a ser algo dinámico”, remarcó el intendente.

“Esta es la semana más crítica desde el comienzo de la pandemia en la ciudad. No es transmitir un mensaje alarmista ni generar miedo, sino hablar como lo hicimos siempre, con la verdad y la realidad” enfatizó el jefe comunal.

El total de casos activos que tiene actualmente Mar del Plata es de 1.113, el 9% de ellos permanecen internados y el 0,9% requieren la utilización de un respirador.

Volver