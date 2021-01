Mar del Plata y la pandemia: “Esta postal en enero era impensada”

21 enero, 2021 Leido: 3200

El periodista Pablo Portaluppi, en diálogo con LU 24, realizó un balance de la primera quincena de la temporada en Mar del Plata en contexto de pandemia. Hoteles que apenas logran una ocupación del 40%, bares con un 30% de mesas ocupadas, obras de teatro que se levantan y artistas callejeros que actúan practicante solos, es la postal que describe el periodista de La Feliz.

“Hay muy poca gente, fui a la terminal de micros y me llamó la atención porque en muchos eneros hay desborde de gente y no había ningún micro estacionado en la plataforma, habría 40 personas sentadas, estaba peor que en invierno”, dijo.

También contó que ayer fue una noche muy cálida y la peatonal estaba muy tranquila, en los bares había un 30 por ciento de mesas ocupadas, “esta postal en enero es totalmente impensada”, aseguró y agregó: “Los artesanos que siempre convocan un montón de gente, no había absolutamente nadie. No había excusa, era una noche de 25ºC, estábamos a miércoles, realmente es triste pero en realidad es bastante coherente con todo lo que vino pasando más allá del impacto económico que esto genera y va a generar”.

En tanto que indicó que “hubo dos hoteles que cerraron ayer porque no les conviene tener abierto. Realmente asusta por lo que pueda venir económicamente. Pero se vive con cierto alivio que no haya venido tanta gente para evitar la circulación del virus. Es dificil posicionarse frente a esto. Además se levantaron dos obras de teatro de las pocas que hay. Es triste ver a artistas callejeros prácticamente actuando solos, con tres personas viéndolos”.

Como conclusión Portaluppi explicó que confluyeron varios puntos para que la temporada tenga estas características: “Uno el rebrote de contagios en todo el país y también en Mar del Plata a partir de fin de diciembre, creo que la gente se retrajo, se cancelaron muchas reservas porque haya por el 8 de diciembre vino mucha gente y se decía que habia mucha reserva para enero y se fueron cayendo a partir del rebote de casos, también fue el manoseo que hubo del toque de queda y además el mal clima, realmente la primera quincena de enero fue muy mala en cuanto al clima, amen a la situación económica”.

Volver