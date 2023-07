Mara Redivo: “Me parece bárbaro que la gente sea partícipe activa de la política”

14 julio, 2023

Este viernes por la tarde, la Dra. Mara Redivo, segunda candidata a concejal por Unión por La Patria en Tres Arroyos, visitó los estudios de LU 24 y comentó sobre sus ideas, trayectoria y cómo vive actualmente la campaña.

Sobre sus antecedentes, Redivo comentó: “En 2017 fui precandidata a Un País con Pablo Garate. En lo personal, a mí siempre me gustó la política, pero activamente lo hice desde el ámbito sindical y esta vez, cuando me lo propuso, le dije que si me necesitaba iba a estar a disposición. En 2016 hablé con Pablo por primera vez, le planteé que no me gusta la política de siempre y él nunca me traicionó y fue con la verdad. Que la gente sea partícipe activa de la política me parece bárbaro.”

Además, y acerca de su función en el municipio, detalló: “a mí me interesa todo. Mi ambiente es la salud pública, pero estoy interiorizándome en otros ámbitos.” Y, por otro lado, en relación a los cambios por hacer en la salud de nuestra ciudad, dijo: “hay que modificar ciertas cosas, como el tema de la guardia pediátrica, que se puede hacer y no es algo tan difícil. Además, la guardia externa, su seguridad, la demora y también la capacitación de las otras áreas que tienen que ver con este sector que debe ser cuidado.”

En la campaña, Redivo ha recibido una buena respuesta de la gente y sobre esto, confesó: “he tenido mensajes muy lindos en este tiempo y la gente ha mostrado su apoyo. Es impactante que te demuestren ese aprecio. Nos favorece que vayamos unidos, porque es algo que hoy es muy importante.”

Finalmente, y en las cosas por hacer para los vecinos de Tres Arroyos, enfatizó: “queremos que el vecino se anime a participar, y la idea es llegar a todos ellos, no a un sector. Si nos piden algo, diremos que no se puede, porque no vamos a prometer porque sí si es algo que no se puede hacer.”

Julio “Pity” Federico mostró su apoyo

Por su lado, el actual concejal Julio “Pity” Federico mostró su apoyo y concluyó: “Mara nos puede aportar muchísimo por todo lo que viene trabajando y desde el concejo dará muchas cosas. Es una gran oportunidad para que el peronismo pueda llegar al municipio después de muchos años y uno en todo el recorrido ha visto otras tantas que no han cambiado.”

Volver