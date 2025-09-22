Maratón de Lectura 2025 en el Centro Cultural La Estación

22 septiembre, 2025 0

El viernes 26, de 18:00 a 20:00, se llevará a cabo en el Centro Cultural La Estación, Av. Ituzaingó 320, una nueva edición de la Maratón de Lectura 2025, organizada por la Fundación Leer a nivel nacional.

En Tres Arroyos, la propuesta estará coordinada por los/as alumnos/as y la docente del taller “Arte-sanos de la palabra”, quienes invitan a toda la comunidad a sumarse a una tarde especial con juegos literarios y momentos de lectura compartida.

La actividad está especialmente orientada a adolescentes y adultos, y tiene como objetivo promover el placer por la lectura, acercando a los participantes al mundo de los libros, la imaginación y la creatividad. La participación es libre y totalmente gratuita.

