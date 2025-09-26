Maratón Nacional de Lectura 2025 en Colegio Hogar San José

Este viernes en la Maratón Nacional de Lectura, se organizó en el Colegio Hogar San José y a través de las profesoras de Práctica del Lenguaje Verónica Mónaco y de Literatura, Angelina Piloni, una actividad en la que participaron todos los cursos, de primero a sexto año de la institución.

El lema de la Maratón este año fue “Desde el Lobo Feroz a Voldemort, este es el año de los antagonistas”, por lo que se compartieron producciones trabajadas en torno a la temática de los villanos clásicos y de la actualidad. Asimismo, recibieron a Lorena Hiriart que presentó su libro “El dolor de Lola”.

“La lectura y escritura son habilidades complementarias y fundamentales para la comunicación, el conocimiento y el desarrollo personal. Implican la comprensión de textos y la capacidad de expresarse de forma coherente por escrito, involucrando aspectos ortográficos, cognitivos, de reflexión y de pensamiento crítico. Desarrollarlas no solo permite acceder a información, sino también fomenta la creatividad, la concentración y la capacidad de análisis, siendo esenciales en la educación básica y a lo largo de la vida. Celebramos la lectura y la escritura en una grata jornada compartida. Los invitamos a seguir leyendo”, manifestaron las profesoras al dar difusión al evento.

