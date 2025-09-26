Maratón Nacional de Lectura 2025 en Colegio Hogar San José

26 septiembre, 2025

0
Maratón Nacional de Lectura 2025 en Colegio Hogar San José

Este viernes en la Maratón Nacional de Lectura, se organizó en el Colegio Hogar San José y a través de las profesoras de Práctica del Lenguaje Verónica Mónaco y de Literatura, Angelina Piloni, una actividad en la que participaron todos los cursos, de primero a sexto año de la institución.

El lema de la Maratón este año fue “Desde el Lobo Feroz a Voldemort, este es el año de los antagonistas”, por lo que se compartieron producciones trabajadas en torno a la temática de los villanos clásicos y de la actualidad. Asimismo, recibieron a Lorena Hiriart que presentó su libro “El dolor de Lola”.

“La lectura y escritura son habilidades complementarias y fundamentales para la comunicación, el conocimiento y el desarrollo personal. Implican la comprensión de textos y la capacidad de expresarse de forma coherente por escrito, involucrando aspectos ortográficos, cognitivos, de reflexión y de pensamiento crítico. Desarrollarlas no solo permite acceder a información, sino también fomenta la creatividad, la concentración y la capacidad de análisis, siendo esenciales en la educación básica y a lo largo de la vida. Celebramos la lectura y la escritura en una grata jornada compartida. Los invitamos a seguir leyendo”, manifestaron las profesoras al dar difusión al evento.

Maratón Nacional de Lectura 2025 en Colegio Hogar San José
Maratón Nacional de Lectura 2025 en Colegio Hogar San José
Maratón Nacional de Lectura 2025 en Colegio Hogar San José
Maratón Nacional de Lectura 2025 en Colegio Hogar San José
Maratón Nacional de Lectura 2025 en Colegio Hogar San José
Maratón Nacional de Lectura 2025 en Colegio Hogar San José
Maratón Nacional de Lectura 2025 en Colegio Hogar San José
Maratón Nacional de Lectura 2025 en Colegio Hogar San José