Maratón quirúrgica en la provincia: Realizan 1000 cirugías en el ámbito publico en 5 días

21 octubre, 2025 0

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en una verdadera maratón quirúrgica, realizará 1000 cirugías de vesícula laparoscópicas en cinco días. Se trata de una acción coordinada entre 38 hospitales públicos, los cuales extenderán sus horarios y sumarán turnos vespertinos a lo largo de la semana, y tendrá lugar hasta el viernes 24 de octubre.

Durante 2023 se realizaron 168 mil cirugías en los hospitales de la provincia, y 332 mil si se cuentan los establecimientos de carácter municipal. Así se combate una de las principales causas de ingreso a guardias hospitalarias, y este nuevo operativo busca fortalecer la capacidad resolutiva en el sistema público, garantizar un acceso mas eficiente y de mayor calidad en la atención quirúrgica.

“Este es un esfuerzo enorme del sistema público provincial. Decidimos reforzar el trabajo quirúrgico para dar respuesta a una demanda concreta de miles de bonaerenses que esperan una cirugía y que confían en la salud pública. Donde antes había espera y angustia, hoy hay organización, planificación y trabajo en equipo. Esto es lo que permite un Estado presente, que planifica y garantiza derechos”, declara el ministro Nicolas Kreplak.

