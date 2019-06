Marcado interés local y regional por el Salón del Emprendedor en la Cámara Económica

En una actividad conjunta entre el municipio tresarroyense, la Cámara Económica y la Confederación Económica de Buenos Aires, se realiza en la sede de la entidad empresaria, el “Salón del Emprendedor”.

Sánchez: “El Estado tiene que estar presente”

El intendente Carlos Sánchez, en la apertura, expresó que “seguiremos trabajando en pos de los emprendimientos, con un Estado presente y acompañando”.

“Es lindo y emocionante ver la sala llena de gente que tiene ganas de hacer cosas, salir adelante y no deprimirse. Pensar no solamente en lo particular sino lo que son las comunidades en general”, fueron sus primeras palabras.

Además, agradeció a los presidentes de la Cámara Económica y de CEPBA, al secretario de Desarrollo Económico Lucas Carrozzi, y al concejal Guillermo Salim, “un poco el precursor de todo esto”, dijo.

“Seguiremos trabajando en pos de los emprendimientos, con un Estado presente y acompañando los desafíos”, aseguró.

Por último, sostuvo que “esto es muy importante y hay que hacer del trabajo un modo de vida”.

“Política de Estado” y “capacitación profesional”

“Se está demostrando que el emprendedurismo es una política de Estado, hoy yo me voy con una renovación de fuerzas”, dijo, a su turno, Guillermo Siro, presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires.

“Felicito al presidente de la Cámara y al Intendente al igual que a todos los que hacen posible que estemos acá”, agregó al tiempo que adelantó que en la ciudad “se desarrollará una estrategia de capacitación profesional”. Asimismo se refirió a “la importancia de registrar las marcas”.

De Benedetto: “Estamos felices”

El titular de la Cámara Económica, Augusto De Benedetto, se mostró “muy contento” por la presencia de emprendedores locales y de la zona, y agradeció “la posibilidad que la Cámara sea sede este importante evento que se realiza hoy, hay unas 120 personas esperando las charlas, estamos felices y con muchas expectativas para poder nuclear a esta gran cantidad de personas que detrás de un sueño tienen un emprendimiento”.

Primer salón en el interior provincial

En diálogo con LU 24, Siro explicó que “es el quinto salón que realizamos, y el primero que hacemos en el interior de la Provincia; salimos de las grandes ciudades y en vez que el emprendedor nos visite en las grandes urbes, vamos hacia él, porque hay que entender que detrás de cada emprendedor hay un proyecto de vida. Yo soy industrial marroquinero y todos los días pensamos en un proyecto, por lo que trabajamos para el emprendedurismo, el desarrollo y el trabajo, y estamos poniendo los pilares”.

Momento complicado

“Es un momento muy complicado, es una situación de caída de la demanda; en el Conurbano profundo tenemos un 56% de locales desocupados, y los últimos que se alquilaron son los de préstamos de plata, mientras se cierran entre 40 y 50 pymes industriales por mes, y se lo hemos marcado a los gobiernos nacional y provincial, lo que hay que hacer rápidamente es insertar plata para que el trabajador argentino consuma productos desarrollados por trabajo argentino”, opinó.

“Siempre que llovió paró, nosotros hemos tenido algunas crisis y sabemos que es un proceso que va a cambiar, y lo primero es estar de pie; sabemos que un negocio que se cierra no se abre y tenemos que saber que debemos recuperar la capacidad de reconstruir, ya que generamos trabajos, ya que las pymes generamos entre el 70 % del empleo decente en nuestro país”, relató Siro.

“Somos la primer incubadora de emprendedores y los asistimos permanentemente para acceder a todas las líneas de financiamiento, apoyo y asistencia que tienen todos los organismos públicos y privados, nosotros acompañaremos para que todos los proyectos tengan viabilidad comercial para que aquellos que estén en marcha tengan sustentabilidad; muchas veces hay proyectos que no tienen calidad, y nosotros tenemos la obligación de decírselo y acompañarlos en el programa de reconversión de proyecto, ese es el ojo del tigre de los comerciantes que seguimos siendo comerciantes después de cincuenta años en la Argentina”, concluyó.