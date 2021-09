Marcela Campagnoli, de Juntos: “el foco tiene que estar puesto en la educación y en generar trabajo genuino”

1 septiembre, 2021 Leido: 8

La diputada nacional Marcela Campagnoli (CC), quien va por la renovación de su banca por Juntos en el cuarto lugar en la lista que encabeza Diego Santilli, estuvo este martes en Tres Arroyos. De visita en LU 24, consideró que “el foco tiene que estar puesto en la educación y en generar trabajo genuino”.

“Argentina atraviesa una situación muy difícil y la pobreza es lo que más se vislumbra. Yo vengo recorriendo el Conurbano y el interior de la provincia y cada realidad es distinta pero en todos lados te hablan de la inseguridad, de que no llegan a fin de mes, el que no perdió un familiar, perdió un amigo, del que se quedó sin trabajo, cerró su comercio o tuvo que despedir gente”, expresó.

“Este contexto de pobreza que se transita, sobre todo en la provincia, se combate generando riqueza y desde ese lugar es que creemos que el foco tiene que estar puesto en la educación, por eso estamos presentando proyectos para buscar a cada chico que haya abandonado la escuela, que fueron cientos de miles, y en generar trabajo genuino, ayudando a las Pymes, fundamentalmente a aquellas empresas que den trabajo joven, a menores de 29 años, para que tengan beneficios fiscales”, afirmó.

La diputada, quien es hermana del fiscal José María Campagnoli, remarcó que “necesitamos reglas claras para poder producir más y generar trabajo genuino. Tenemos mucha experiencia en los distritos que ha administrado Cambiemos, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, por eso creemos que la mejor lista es la que encabeza “El Colo” Santilli, quien fue vicejefe de Gobierno dos veces, ministro de Seguridad, senador, y tiene además gestión, somos un equipo en el que está Graciela Ocaña, Juan Manuel López y yo, que hemos dado lucha contra la corrupción, fortaleciendo las instituciones, la república. Hay gente como Alejandro Finocchiaro, que fue ministro de Educación; Gerardo Milman, quien estuvo con Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad; Hernán Lombardi, que estuvo en la Secretaría de Cultura; y Victoria Borrego, que fue intendenta de 25 de Mayo. Hay experiencia, gestión, conocimiento de cómo hacer las cosas”.

Por otra parte, se mostró “muy preocupada por el tema de la Hidrovía. Presenté varios proyectos al respecto, sobre todo de acceso a la información e interpelaciones a ministros, porque creo que es la autopista por la que sale más del 85 por ciento de la producción argentina y hoy está en riesgo. Por suerte el Gobierno ha dado marcha atrás, porque la quería estatizar, y ha decidido llamar a una licitación internacional. Tenemos que dar reglas claras y, además, tiene que ser la vía por donde entren las importaciones”.

Asimismo, indicó que “tenemos que hacer foco de vuelta en la educación, que no ha sido una prioridad para este gobierno como tampoco lo ha sido el mérito. Es necesario que volvamos a las pruebas Aprender pero que sea por ley para que a ningún gobierno de turno se le ocurra no evaluar. No es para estigmatizar a nadie, sino para tener diagnóstico”, añadió. También pidió “reglas claras para las Pymes”.

En tanto, el senador Andrés De Leo (Juntos por el Cambio), presidente de la Coalición Cívica-ARI en la provincia de Buenos Aires, afirmó que “estamos muy confiados en que vamos a hacer una gran elección en la Sexta Sección y en Tres Arroyos”.

Además, comentó que “nosotros aspirábamos a poder tener listas unificadas en todos los distritos, no se dio esa posibilidad por diversas razones, pero tampoco está tan mal que Tres Arroyos tenga dos alternativas dentro del espacio que acompaña a Diego Santilli porque en definitiva va a ser la gente la que dirime con el voto y la que ordena”.

Por su parte, la diputada provincial Rosío Antinori, quien es precandidata a renovar su banca, destacó que “estamos muy contentos con la visita de Marcela, ella es parte de una lista que tiene mucha experiencia y gestión. Nosotros necesitamos que nos acompañen, contarles nuestros proyectos y lo que pensamos para Tres Arroyos. Compartimos estos objetivos de trabajar para que mejore la producción, acompañar a las Pymes, y seguir trabajando por la educación, necesitamos la presencialidad y que los chicos recuperen contenidos. Estos valores representan a la lista encabezada por Diego Santilli y, a nivel local, por Cecilia Del Águila”.

Finalmente, la precandidata a concejal Cecilia Del Águila sostuvo que “la visita de Marcela representa un gran acompañamiento” y dijo que “somos un espacio joven pero con experiencia. Hace mucho años que venimos participando de Juntos por el Cambio, yo fundamentalmente, y ahora con un hermoso equipo, con variedad de edades, experiencias y profesiones, nos animamos a darle a Tres Arroyos esa perspectiva que quizás hoy le falta. Le digo a la gente que apueste por las nuevas ideas”.

Volver