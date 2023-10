Marcela De Francesco y el triunfo de Argentino ante El Nacional

30 octubre, 2023

La jugadora del Bicho Marcela De Francesco habló luego del triunfo de Argentino frente al Decano por 4 a 1:

“Nos veníamos preparando mucho para este partido, uno siempre quiere jugarla al rival. Los goles llegaron temprano y eso ayudó contra un equipo que le gusta jugar fútbol y tener la pelota, pero fue parejo, nuestras jugadoras ayudaron”, dijo.

“Había mucho viento nos quedó otra que jugar por abajo, eso nos hizo unirnos mas no al pelotazo. Veníamos de un gran parate por las elecciones y demás, y nos preparamos mucho para este juego. En mi gol, me dan una pelota larga le gano a mi defensora en velocidad, me llega otra, le gano y cuando levanto la cabeza mi compañera esta adelantada no se la quiero pasar , la arquera me deja el palo y convierto”, finalizó.

