Marcela Jauriguiberry: “el peronismo de Orense impulsa la unidad y apoyo a Cristina y Alberto”

Luego de la conformación del espacio Unidos por Orense, destinado a cumplir con la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en esa localidad del distrito, Marcela Jauriguiberry, dirigente del justicialismo orensano, dijo a LU 24 que “seguimos trabajando arduamente para apoyar la candidatura de Cristina y Alberto, porque entendemos que de la única forma que se puede llegar a ganar es unidos, todos juntos” a la vez que advirtió que “hemos tenido otras charlas y anoche ya empezamos a tratar la unidad, junto a los compañeros del Interbloque que están alineados al apoyo de Cristina y Fernández, por lo que nace Unidos por Orense”.



“Todavía no hablamos de candidatos; el trabajo es seguir sumando referentes y otras agrupaciones para la Unidad, hay unidos por Tres Arroyos, ahora Unidos por Orense, falta alguna gente en las localidades como en San Francisco, falta la gente del PJ de Tres Arroyos con quien ojalá Dios quiera nos podamos sentar a charlar y llegar a un acuerdo, que es lo que nos está pidiendo Cristina”, agregó.

“No sabemos qué es lo que impide cerrar filas, hay que sentarse a charlar, obviamente todos cometemos errores, pero es cuestión de hablar porque primero està la Patria, debemos obedecer lo que la Jefa nos dice después del acto de humildad que tuvo, es magnífico”, manifestó.

No significa nada que “Pity” esté en la cabecera

Jauriguiberry dijo que “no significa nada que “Pity” – Federico - haya ocupado la cabecera, nos sentamos así”, y afirmó finalmente que “ recibimos a integrantes del interbloque; estuvo presente también el ex concejal Daniel Sáez; que la gente no se confunda, estamos todos juntos, me lo decía “Pity” que ellos están con la unidad que promueve Cristina, me gustaría que lo haga público para que quede bien clarito”.