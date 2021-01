Marcela Molina: “Todos los docentes que deseen serán vacunados”

Marcela Molina, Secretaria General de SUTEBA, informó a LU 24 sobre el inicio de las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires, y en particular de nuestro distrito: “En la provincia y es nuestro distrito se ha trabajado mucho en el 2020, por lo menos desde junio, para la vuelta a las clases presenciales”.



“En nuestro distrito, con el comité de salud, estamos representados todos los sindicatos que tenemos que ver con educación, más toda la parte de Dirección General de Escuelas, inspectoras, consejo escolar y municipio, entre otros. Se trabajó mucho y a conciencia teniendo en cuenta el plan jurisdiccional que fue elaborado en base a las experiencias que uno está viendo en Europa y en los países que comenzaron la pandemia antes que nosotros”, aseguró.

Además agregó que “se pensó y se escribió en nuestra provincia el plan jurisdiccional que tienen 8 protocolos, los mismo tienen que ver con las condiciones de infraestructura, limpieza, las formas que se ingresa a las escuelas y la disposición dentro de las aulas. Es imposible pensar una presencialidad con 30 alumnos por espacio áulico. Estamos preparados, todo va a depender de cómo sigue avanzando el tema sanitario”.

El inicio de las clases presenciales depende de la decisión final del Ministerio de Salud, ellos se encargaran de decir si las condiciones están dadas, así lo confirmó Molina. “La idea es que haya una mínima circulación del virus o nada, la verdad que pensar que no haya nada de circulación podrá ser en algún distrito muy chiquito, en el norte nuestro dudo que pueda llegar a pasar”, dijo.

Molina sostuvo que están deseosos de que empiecen las clases, “sabemos que la presencialidad es muy importante, por excelencia el contacto del alumno con el docente es lo que ayuda y es el mejor aprendizaje que podemos ofrecer”.

En cuanto a la vacunación de los docentes, manifestó: “En realidad la vacunación, en algunos distritos, ya ha comenzado. En el nuestro debe estar próximo de llegar entre las dos últimas semanas de enero y las primeras dos de febrero, todos los docentes que deseen serán vacunados”.

“En el 2020 los docentes que tenían un problema de salud o tenían menores a cargo, estaban dispensados de asistir a la presencialidad por la situación de salud particular propia o vincular. La vacuna va a ser voluntaria, por lo menos así lo entiendo yo, aquel docente que no se quiera vacunar no va a tener esa dispensa que Dirección de Escuelas nos daba el año pasado”, concluyó.

