Marcelo Amado: “La falta de jueces es una preocupación grande”

27 febrero, 2024

Marcelo Amado, presidente de la Asociación de Abogados de Tres Arroyos, conversó esta mañana con LU 24 y se refirió a la actual situación que vive el poder judicial en la ciudad, ya que, con la jubilación de Verónica Vidal y de los 12 jueces que hay, sólo 6 de ellos están en sus cargos, es decir el 50%.

“Aproximadamente, en actividad y matriculados hay 220 abogados en la ciudad. Se estima que cada uno pueda tener 10 casos y el año pasado se iniciaron 3000 expedientes nuevos. El fuero de familia y el correccional de por violencia familiar creería que son los que más casos tienen”, comentó.

Y sobre la situación que vive Tres Arroyos hoy, expresó: “Es un problema de toda la provincia de Buenos Aires, no es algo particular de nuestra ciudad. Es una preocupación grande. Inclusive, próximamente, el juez Taraborelli, del tribunal de trabajo, está muy cerca de jubilarse. Nadie sabe cómo va a seguir esto, porque durante pandemia estuvo parado el proceso de selección y retomó a fines de 2021 o principios de 2022, y los concursos ya están hechos, pero el problema es que hasta ahora no hay definiciones”.

Por otro lado, opinó sobre los juicios por jurados y dijo: “Hay opiniones muy diversas, y yo no trabajo en el fuero penal, pero entiendo que mejora la calidad de las decisiones. Yo creo que está muy bueno que los ciudadanos se involucren en esto, pero lamentablemente tiene sus complicaciones.”

