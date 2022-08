Marcelo Amado: La justicia en Tres Arroyos funciona, aunque las vacantes producen inconvenientes

10 agosto, 2022

Aun en tiempos en que la justicia sufre cuestionamientos, en Tres Arroyos parece funcionar al menos de manera razonable, aunque la existencia de numerosas vacantes en cargos de todos los fueros complica la situación y requiere una respuesta, fundamentalmente política. Así lo consideró en líneas generales el presidente de la Asociación de Abogados de Tres Arroyos, Marcelo Amado.

“El servicio de justicia en Tres Arroyos funciona bien, como lo ha hecho en los últimos años, pero con el inconveniente de las vacantes sin cubrir, que si bien en la Provincia es de un 20% de los cargos, en la ciudad llega al 50%, por lo que la dificultad es mayor, porque los tribunales colegiados -de tres integrantes- cuando falta un magistrado tiene que cubrirlo otro, y los unipersonales también se resienten. Hay cargos vacantes por jubilación, por renuncias, en todos los fueros. Y para reemplazarlos hay que seguir el procedimiento previsto en la Constitución de la Provincia, con la intervención del Consejo de la Magistratura, el Senado y el gobernador; y entiendo que hay complicaciones por la pandemia, por un lado, que demoró los procedimientos, y por razones políticas, porque la paridad en el Senado hace que no se pongan de acuerdo”, consideró el letrado.

Con respecto a los tiempos judiciales, otra de las demandas instaladas en la población, Amado estimó que “el expediente electrónico agilizó mucho los trámites judiciales; quizá hay problemas en algún juzgado con el dictado de las sentencias, donde se puede demorar más, pero normalmente ocurre con los que están vacantes”.

También descartó, como a veces se pretende instalar, la existencia de una “industria del juicio laboral”. “Trabajo hace 32 años y vengo escuchando desde ese momento el ‘folklore’ de los juicios laborales, sin embargo no veo que acá haya una excesiva litigiosidad laboral. En el Tribunal local ingresan unas 300 causas por año, y en Bahía Blanca, con una población mayor, unas 1000. No es un Tribunal sobrecargado, y si bien es verdad que duele verse en la situación de tener que pagar una indemnización, dudo que el Tribunal local esté otorgando indemnizaciones que no correspondan, de hecho si fuera así hay una instancia superior que es la Corte de la Provincia”, completó.

Finalmente, Amado destacó que “cuando hablamos del Poder Judicial, estamos refiriéndonos a un servicio del Estado; yo trato de no hablar de justicia porque es una palabra muy grande y con un componente subjetivo. Pero insisto en que en Tres Arroyos, y quizá en toda la Provincia, se brinda un servicio de justicia razonable, que sea justo es otra historia. Y hay que tener en cuenta que es un poder contramayoritario, no está hecho para defender a las mayorías”.

