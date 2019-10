Marcelo Cattáneo: “la verdad es que conocí gente muy buena. Lo pasé muy bien”

Quien ha sido parte de la radio también es Marcelo Cattáneo, que esta mañana recordó su paso por la emisora desde 1981 a 1988. Compartió el recuerdo de cómo llegó a LU 24 y la experiencia lograda.



“Vine a pedir trabajo como operador y quede como locutor. Pasaba frente a la radio y pedían egresados de la Escuela Industrial. Me llamaron de la radio, vengo y me dijeron que el sábado debía presentarme. Llegué ese día y no había nadie, y estaba Maranguelo, quien me dijo que me anotara para locutor. Vine a un curso y de 16 que había anotados, quedé como locutor”, recordó.

Cattáneo mencionó que en sus comienzos al aire “arranqué mal y después me fui haciendo. Estuve de 1981 a 1988, la verdad es que conocí gente muy buena; buenos operadores y locutores. Lo pasé muy bien”, dijo.