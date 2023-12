Marcelo Goñi: “creo que Argentina sigue perdiendo oportunidades”

30 diciembre, 2023

Este sábado por la mañana, Marcelo Goñi, titular de Agroveterinaria El Agropecuario S.A. habló con LU 24 realizó un balance del año 2023 y dio detalles sobre algunas cuestiones en particular en el ámbito del campo.

“cada balance es muy particular, pero en mi opinión, en un contexto general, siento que es otra oportunidad perdida. Ya van tantas y creo que Argentina sigue perdiendo oportunidades, es una lástima. Esto sin encuadrarme en una batería política, lo lamento de todos. Esperemos que esta, si es de sacrificio y esfuerzo, sea para bien.” comentó sobre este año.

Respecto a las perspectivas de la cosecha de soja y maíz, detalló: “son buenas, porque la cosecha de fina está siendo buena y mejor de lo que se esperaba. Sorprendió la cebada con rendimientos muy buenos y el trigo pan no tanto pero igual son buenos resultados. La gente que hace trigo candeal también está contenta y conforme.”

Además, y sobre la gruesa, añadió: “en general hay buenos nacimientos, tengo un poquito de temor porque creo que hace falta un golpe de agua de 40 o 50mm para recuperar humedad en el perfil y estar tranquilos.”

Por otro lado, en relación a los precios, explicó: “están más deprimidos que el año pasado, han retrocedido en lo que se refiere a los granos de fina. De igual manera no están en un mal precio y están alrededor de los 200 dólares. Históricamente no son precios malos, uno quisiera que con estos rendimientos hubiese 270 dólares, que sería en beneficio del país.”

Finalmente, opinó sobre la influencia de las medidas del presidente Javier Milei y concluyó: “creo que hace falta tiempo. No he tenido demasiada oportunidad de analizarlas, pero no me interiorizo hasta el resultado final. Soy de la idea de esperar y cuando las cosas están concretas, ahí empezar a mirar. Son medidas duras y drásticas, que había que tomarlas.”

Volver