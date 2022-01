Marcelo Goñi: “el impacto de la sequía en la producción se va a sentir en Tres Arroyos”

Es indispensable que las precipitaciones recompongan la humedad de los suelos, ya que la sequía es prolongada y lleva alrededor de un año azotando los perfiles, que no acumulan reservas, y complicando el desarrollo de los cultivos. “Los de gruesa, por el ciclo y la época del año, son más demandantes de agua, y si bien ahora parece que de a poco la situación va queriendo normalizarse, no logra caer una lluvia pareja para toda la zona. Y ese es el principal inconveniente; en algunos lugares, como de Tres Arroyos hacia Claromecó y Necochea, quizá no pase de mojar la superficie, mientras que la lluvia ha sido más generosa hacia Chaves, Pringles. Es complicada la situación”, consideró Marcelo Goñi, de Agro Veterinaria El Agropecuario.

No obstante, advirtió que el mejoramiento genético y de manejo han devenido en mayor resistencia por parte de los maíces. “Años atrás, con temperaturas como las que tuvimos y con escasez de agua no hubiera quedado nada, sin embargo me sorprende ver cómo aguantan las plantas”, sostuvo Goñi.

La necesidad de recomponer los perfiles también tiene su correlato en la hacienda. “Uno hace hincapié en la agricultura pero el pasto también está muy complicado y estamos a las puertas de empezar a hacer los verdeos. Ya veníamos de un año desparejo en 2020, y cerrará el 2021 con 200 milímetros menos de la media. Esperamos un 2022 climáticamente mejor”, dijo Goñi.

Finalmente, advirtió que a su finalización, la cosecha fina resultó menor a la esperada, por eso hay preocupación por el impacto de la sequía en la gruesa. “Los números mandan y creo que estos problemas se van a sentir en Tres Arroyos”, concluyó.

