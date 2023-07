Marcelo Goñi: “pese al dólar agro, continúa la incertidumbre”

29 julio, 2023

Este sábado por la mañana, Marcelo Goñi, titular de Agroveterinaria El Agropecuario S.A. habló con LU 24 sobre el desarrollo del nuevo dólar agro. En este sentido, Goñi comentó: “El dólar agro comprende el maíz, cebada, girasol, sorgo y en esta oportunidad quedó fuera la soja y el trigo pan. Ha habido algunas ventas, pero no es una avalancha, sino que obedece a que nosotros, por estar en el sur de la provincia, aún no se cosechó la mayor parte del maíz. Yo veo que no es una fluidez de ventas a diferencia de cómo quizás sucede más al norte”

Y agregó: “es un dólar agro, porque en los demás cultivos como en el caso del girasol se liquidó algo y en el caso del sorgo, es un cultivo que a nivel país se hace muy poco y no creo que haya incidido mucho en el valor de venta.”

Por su parte y en cuanto al incremento del valor del maíz con esta medida, destacó: “se incrementó en un 25% aproximadamente. A nivel nacional, maíz se está liquidando fuerte por lo que me comentan los corredores de grano. A lo que nosotros respecta, va más tranquilo y debido a lo climático.”

Finalmente, y en cuanto a lo que desearía el sector agropecuario, Goñi detalló: “lo que quisiera el sector son transparencias. Realmente, en varias oportunidades, terminamos hablando de la falta de previsibilidad y parece que uno no se conforma con nada. Pero la realidad es que esto del dólar agro, beneficia a un sector y perjudica a otro como los tambos, los feet lot, criadores de pollos, de cerdo, porque se les incrementa el costo de sus alimentos. El país necesita recaudar dólares y se van recurriendo a distintas medidas y soluciones parciales para lograr finalmente este objetivo. No son soluciones, son parches y la incertidumbre final sigue siendo la misma.”

Volver