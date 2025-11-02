Marcelo Goñi trazó el panorama actual del agro: soja, trigo, girasol y hacienda

2 noviembre, 2025 26

En diálogo con LU24, Marcelo Goñi, referente del sector agropecuario, analizó el presente y futuro de los cultivos y la hacienda en Argentina, haciendo hincapié en los factores que influyen en los precios y la producción.

La soja y los mercados internacionales

Consultado sobre la cotización de la soja, Goñi aclaró que los valores cercanos a los 400 dólares corresponden al mercado de Chicago, no a Argentina. “En Chicago hubo un repunte por compras chinas, que hizo que el mercado se apuntalara un poco y está rondándolo entre 400 y 405 dólares”, explicó.

En Argentina, el valor local se mantiene entre 480 mil y 485 mil pesos por tonelada, lo que, al cambio actual, equivaldría a aproximadamente 330 dólares.

Sobre la posibilidad de que la soja suba más, Goñi indicó: “Los mercados son erráticos y responden a una diversidad de factores. Hoy por hoy, con la condición excepcional de siembra en Sudamérica, no parece que los valores vayan a subir mucho más”.

Se refirió también al contexto de Brasil y Paraguay, destacando que, aunque ambos países están aumentando sus superficies sembradas, las condiciones climáticas son favorables y podrían mantener los precios estables.

Trigo y girasol: expectativas de cosecha

Respecto al trigo, el productor comentó que los precios actuales son buenos históricamente, pero los costos internos son elevados: “Para salir hecho, hoy hay que cosechar alrededor de 4.000 kilos de trigo por hectárea. Los costos están muy altos en todo”.

En cuanto al girasol, Goñi señaló un panorama más positivo: “Argentina está sembrando una superficie más importante que la del año pasado. Si todo sale normal, sería la segunda cosecha más importante de la historia del país”.

Hacendados y mercado de carne

Sobre el mercado ganadero, Goñi expresó: “La hacienda está pasando por un muy buen momento. El carnero y el novillo presentan valores muy buenos, y el consumo de carne está creciendo en el mundo, especialmente en China”.

Señaló además que la apertura de la exportación no necesariamente impactó de manera significativa en los precios internos.

Costos y fertilizantes

Goñi resaltó la importancia de la gestión de costos: “Más que esperar grandes saltos en los mercados, debemos reducir costos internos. Hoy los fertilizantes y herbicidas están alineados con valores internacionales, lo que es positivo”.

Reflexiones finales sobre política y trabajo

Consultado sobre el impacto de la política en el agro, aseguró: “Siempre hemos tenido que seguir trabajando, con un solo dólar, con dos dólares, con políticas abiertas o cerradas, y auditar el ingenio para adecuarnos a cada situación”.

En relación con la sanidad, Goñi hizo una observación personal sobre los problemas en el sistema de salud, particularmente en el área de desarrollos, planteando la necesidad de abordar este tema en profundidad.

“Hay una preocupación profunda por la salud entre desarrollos. No sé cuál es el motivo, pero algo grave está pasando”, concluyó.

