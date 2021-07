Marcelo León: “me enorgullece encabezar esta lista con gente nueva”

Marcelo León encabeza, tal como anticipara LU 24, la lista de candidatos a concejales para las Legislativas.

Entrevistado por LU 24, aseguró que si bien exponerse a la voluntad popular a través del voto es algo nuevo para él, desde 2009 forma parte de “equipos donde se toman decisiones que impactan en la vida de mucha gente. Además no estoy solo, no me van a votar a mí por mi persona, sino que se vota por la fuerza política, por la trayectoria y la gestión que durante 20 años le ha cambiado la cara a Tres Arroyos y la vida a muchos vecinos. Me siento acompañado y orgulloso de encabezar una lista con gente nueva, de diversos sectores”.

“Tengo expectativas de hacer una buena elección. Y si bien es verdad que este es un momento complejo, y por eso quizá la campaña tenga otras características, más atomizada, con menos encuentros de mucha gente y con más redes sociales, por mi rol el contacto con los vecinos es diario. Todos los días visitamos los barrios y acompañamos a mucha gente”, aseguró el secretario de Desarrollo Social.

Finalmente, León advirtió que se abocará, en caso de ingresar al Concejo, a la búsqueda de consensos “para que salgan las ordenanzas; el Movimiento Vecinal está pasando por un momento difícil porque no tiene mayoría y necesita establecer acuerdos más fuertes para contar con esas ordenanzas que hoy son herramientas que requiere la gestión. Y habrá que seguir trabajando en aspectos fundamentales como seguir dotando de servicios a los barrios de Tres Arroyos, fortalecer el Polo Educativo, más carreras para Tres Arroyos, todas cuestiones en las que el Ejecutivo viene avanzando desde hace años y en lo que hay que seguir. Todo esto más allá de los temas que están vinculados con mi gestión actual, como lo que tiene que ver con género, diversidad y ampliación de derechos”, concluyó.

