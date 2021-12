Marcelo León: “mis expectativas pasan por seguir acompañando a la gente”

En su último día como secretario de Desarrollo Social, y a horas de asumir como concejal del Movimiento Vecinal, Marcelo León hizo su balance de su paso por un área compleja y con una fuerte demanda. “Me tocó asumir y los dos primeros años fueron los dos últimos del gobierno nacional de Macri y provincial de Vidal, muy difíciles desde lo económico y con un fuerte impacto en la Secretaría. Inflación del 50%, suba de alquileres, de tarifas de luz y gas, y llegó al área gente que nunca había tomado contacto con nosotros porque no había tenido necesidades. Así que tuvimos un trabajo arduo de evaluación y acompañamiento de la gente, hasta que en estos últimos dos años todo se agravó con la pandemia. Fue un tiempo de mucho trabajo, de inventiva, de aprender cosas sobre la marcha, con mucha gente que perdió su trabajo, sus ingresos, y si pudimos atravesar todo eso fue por el acompañamiento y respaldo de un gran equipo en la Secretaría y en toda la gestión municipal”, sostuvo.>

En este sentido, el funcionario aseguró que el saldo “es positivo, a pesar de que con algunas cuestiones coyunturales como un 50% de inflación poco se puede hacer en el ámbito local, pero hemos podido acompañar a la gente no sólo en lo económico, también hemos contribuido a sostener lo vincular y eso ha sido muy importante para la gente”.

En tanto, por estas horas, busca dar un cierre a ese período para abocarse a su futuro rol en el Concejo. “Estoy teniendo encuentros con Claudia (Cittadino) y con Ana (Scarpaci), organizando la transición y dejando todo lo más ordenado y prolijo posible, charlando con los equipos y haciendo un balance de estos cuatro años difíciles de gestión. Y también poniéndome al tanto de las cosas que van a pasar en el Concejo. Hay muchas cosas interesantes para desarrollar, pero quiero saber un poco más de la dinámica del Cuerpo para poder opinar. Lo que sí me interesaría es generar consenso en favor de la gente, porque no tengo expectativas de que vengan años fáciles, porque a pesar de la pujanza y el crecimiento de Tres Arroyos, para que la gente esté bien faltan varios años”, describió.

