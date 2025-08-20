Marcelo Morán y su felicidad por la convocatoria del “Flaco” López al seleccionado argentino

A raíz de la convocatoria de José Manuel López, más conocido como el “Flaco”, a la Selección Argentina y quien tuvo un exitoso paso por el Club Atlético Colegiales entre el 2019 – 2020, LU 24 dialogó con Marcelo Morán, presidente de la institución Escolar, para expresar sus sensaciones por la noticia.

Movilizado por la noticia, Morán, expresó su felicidad debido a que no hace mucho tiempo el “Flaco” estaba en el plantel de Primera y también se mostró contento por el momento que esta viviendo en el Palmeiras de Brasil.

Con respecto al paso de López por el Club, llego en el 2019 proveniente de Lanús tras una recomendación del presidente Granate, Nicolas Russo, al presidente de Colegiales que en ese momento era Pablo Garate. Tras una breve adaptación, los rendimientos del “Flaco” fueron convenciendo al publico Escolar y con ello también llegaron los títulos, que casualmente el último campeonato conseguido por el equipo del barrio Colegiales fue con José Manuel López como estandarte además de haber logrado la clasificación al Torneo Federal Amateur, en ese momento cuarta categoría del Fútbol Argentino.

Morán también destaco el lado humano, remarcando que López ya estando en Palmeiras volvió a Tres Arroyos para saludar a la gente que estuvo con él en el Club y prometió estar en el 2026 para el festejo de los 100 años de la institución.

En cuanto a la Liga local, remarcó que el paso de López fue muy importante debido a que logro adaptarse a otro futbol y fue aquí donde consiguió su mayor explosión para luego retornar a Lanús y demostrar que estaba preparado para cosas mayores.

