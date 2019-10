Marcelo Mouhapé: “45 años de mi vida están relacionados con LU 24”

Marcelo Mouhapé, trabajó en el departamento deportivo de LU 24 y posteriormente fue informativista. Recordó este viernes cuando su padre lo traía a la radio y las colaboraciones que realizó entre los 12 y 20 años, más todo el trabajo que vino después: “45 años de mi vida están relacionados con LU 24. Es casi mi segunda casa”, expresó.



En lo deportivo, rescató la posibilidad de trabajar con su padre, quien también se desempeñó en esta emisora, “es un recuerdo inolvidable”, dijo. Y en lo informativo, aseguró que “LU 24 me formó como periodista. Amilcar Dinsen nos formó a todos, aprendí muchísimo con esta persona. Era muy parco, pero incluso sin enseñarte aprendías”.

Como anécdota comentó que “en deportes recuerdo la trasmisión del sudamericano de patín que vinieron todas las disciplinas, no solamente hockey sobre patines. Obviamente estuve ahí colaborando en las transmisiones e hice de comentarista”. Tras estar muchísimos años en el informativo, destacó la cobertura del caso Anahí Mostafá que “nos tocó y nos marcó a todos”.

“Viví momentos muy lindos en la radio, pero más allá que uno está en otro medio no hay que olvidar de donde salió. Si uno olvida las raíces, tiene un presente de mentira, siempre es importante tener una buena relación más allá de que haya una competencia lógica, pero siempre es bueno revivir tantas cosas lindas que me pasaron acá en LU 24”, concluyó.