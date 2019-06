Marcelo Nickel: “Me duele la improvisación, no se puede ir a un Zonal sin entrenar”

El ex presidente de la Asociación Tresarroyense de Básquetbol, Marcelo Nickel, se mostró dolido por cómo se desarrolló la conformación de la Selección de Mayores de cara al próximo torneo Zonal con Bahía Blanca y Punta Alta.

“Me duele la improvisación, no se puede ir a un Zonal sin entrenar”, dijo esta noche en la audición de Deportes 820, al tiempo que admitió “estar molesto”.

“Hay que darle más importancia”

“Me amargo demasiado, esto no va en contra de nadie, solo que no me gustaron las formas, hay que darle un poco más de importancia a la Selección de Primera, que es un atractivo. La cancha siempre se llenó acá, tiene un plus”, sostuvo.

“Jamás la Selección se armó en 5 días”

“En 8 años jamás la Selección se armó 5 días antes. No sé si esto es subestimar a los rivales o ir entregados. Siempre se la despidió con una cena. Lo que venía supuestamente era mejor, mejor en qué. Parecía que se venía la revolución con la nueva Asociación, que nunca se había hecho nada, si es el cambio no sé cuál es o va a ser el beneficio”, se preguntó con bronca y dolor.

“Hay jugadores convocados que no juegan, otros que están lesionados y otros que se enteraron por los medios que estaban seleccionados. Me da mucha bronca, esto es improvisación o falta de compromiso”, lamentó.