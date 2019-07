Marcelo Santillán: “Aspiro a gobernar con una Provincia peronista”

El intendente de Adolfo Gonzales Chaves, que aspira a su reelección, Marcelo Santillán por la lista 503 del Frente de Todos, visitó LU 24 y afirmó que la decisión de postularse nuevamente fue “por una propuesta del partido; pensamos que hemos hecho una serie de cosas que benefician a la localidad y al distrito”.



Destacó asimismo la tarea emprendida de manera conjunta con Alfredo “Pichi” Fisher, intendente de Laprida y quien encabeza la lista de senadores provinciales como precandidato para las PASO de agosto”, tarea efectuada luego que en 2017 se obtuvo “un buen resultado ante la ola amarilla, que permitió trabajar desde el Consejo Provincial con la meta de unir al peronismo, y tener un frente amplio para dar una alternativa a los gobiernos provincial y nacional” a la vez que sostuvo que “compatibilizamos con el conurbano, a quienes les hicimos entender que el interior es necesario”.

“Tenemos una relación de respeto con Vidal”

“Tenemos una relación de respeto con Vidal, me parece que es un nuevo modo de hacer política discutiendo ideas y no llevándolas al campo personal, nos opusimos a la ley de responsabilidad fiscal que era para un escenario del FMI, no estábamos de acuerdo con las políticas provinciales y nacionales que arrastraban al municipio y a sus habitantes, fuimos a discutir proyectos y nos ganamos el respeto de la gobernadora y el respeto en general de Cambiemos; el día que se discutió el Presupuesto provincial, el presidente de la Cámara nos felicitaba por la labor”.

Una mejor calidad de vida para los vecinos de Gonzales Chaves

“Buscamos las coincidencias para que los vecinos de Gonzales Chaves tengan mejor calidad de vida”, dijo y explicó que es el único intendente que gobernó con el Concejo Deliberante en contra, pero hemos sacado temas importantes, y creo que hubo diálogo, respeto, y la comunidad se ha sentido segura”.

Gestión

“Terminamos de comprar una maquina motoniveladora en 8 millones de pesos en pago a 3 0 y 60 días, nunca Chaves compro así sino que se compraba con créditos, mejoramos cuestiones en seguridad, , hemos trabajado fuertemente en temas de consumos de estupefacientes, colocamos cámaras de seguridad, y en lo que respecta a Salud, nuestro hospital empieza a tener guardias activas, le incorporamos tecnología, hemos remodelado la guardia; en lo que respecta a servicios públicos incorporamos containers de hierro y de plástico para los residuos domiciliarios, dotamos de luz led al alumbrado público, en el refugio canino contamos con una sala de castración nueva, hecha con el asesoramiento de la facultad de veterinaria de Tandil y alojamos a 360 animales”, mencionó Santillán.

Las combis

Respecto a la gestión en el sistema educativo, el jefe comunal chavense manifestó que “ se adquirieron seis combis para que los estudiantes viajen a cursar; los chicos se anotan y de acuerdo a los horarios, llevamos gente de Barra a De La Garma, de De La Garma a Chaves y de Chaves a Tres Arroyos, y las usamos también para que los estudiantes vengan en fechas especiales. Es una necesidad ante el muy buen desarrollo educativo que tiene Tres Arroyos”.

“Chaves controla y dialoga”

“Chaves es un municipio que controla y dialoga, por lo que me parece que nos acompañarán con el voto, y también porque proponemos temas cruciales como el control de motos, y el abandono de animales, por lo que trabajaremos fuertemente el tema de las castraciones solicitando que puedan venir prácticos para poder ayudar ya que hay un número similar de animales sueltos que los refugiados”, sostuvo.

Finalmente, expresó que “proponemos temas cruciales para el desarrollo de la región”, y destacó que además del tema de la salud, queremos desarrollar el turismo, no solo el de costas, sino un turismo artificial, y son puntos que la gente empieza a ver bien y estamos trabajando para esto”.