Marcelo Santillán en el Concejo: “La política tiene que establecer prioridades”

4 marzo, 2020

El intendente de Gonzales Chaves Marcelo Santillán dijo anoche que “la política tiene que empezar a comprender que las necesidades nunca se van a terminar: habrá cada vez más, porque las sociedades evolucionan, por eso la política tiene que establecer prioridades”.

Fue al inicio de su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, escoltado por el presidente del Concejo Escolar, Pablo Sabelli, y la presidenta del cuerpo deliberativo, Ethel del Luján Diez.



El Intendente agradeció a la Jueza de Paz, Silvina Giancaterino, y al comisario Héctor Arista, que estuvieron presentes en el recinto junto a la compañía de su equipo de gobierno. El Jefe Comunal hizo una mención especial a la presencia de los abanderados y escoltas quienes participaron como representantes del distrito, y fueron elegidos en base a su desempeño, vocación y representatividad en las instituciones de la localidad, de acuerdo a la Ordenanza 3477.

“Quiero felicitar al concejal (Miguel) Milesi por haber presentado el proyecto de ordenanza y a los concejales por votarlo”, dijo en referencia a la norma que impulsó el edil del Partido Justicialista.

“Son nuestros símbolos patrios y nuestra identidad. Es un orgullo que sea el primer acto en el que banderas de ceremonia me acompañan y sea justamente en la casa de la democracia”, comentó en el inicio.

Política y gestión

Gran parte de su discurso lo dedicó a definir qué es política, y cuál debe ser el rol y los desafíos que hoy enfrentan las mujeres y hombres que se desempeñan en los ámbitos de discusión.

Los desafíos que se vienen; la legislación heredada de la dictadura; 37 años de democracia; debates y consensos; presupuesto; la salud y el CUD, y la importancia de mirar el contexto para saber adónde vamos, fueron algunos de los diversos tópicos que abordó.

A continuación, se transcriben sus principales conceptos, textuales, que fue desgranando durante algo más de una hora.

-“La política tiene una deuda con el sistema democrático: y que es diferenciar la política de la gestión. Y no es un tema menor: la política es lenta, es debate, es establecer principios. Es también consensos, y es también enfrentamientos de intereses. Y a veces esto es inevitable y no tenemos que temerles a estos encuentros”.

-“Porque fui yo quien planteó a Juntos por el Cambio y a la ex gobernadora Vidal junto al ex intendente Fischer (Laprida) cuando sostuvimos que era una barbaridad que la legislatura provincial pusiera límites a los gastos de los concejos deliberantes”.

-“Hablar de política es esto: es decirles a los gobiernos nacionales y provinciales qué es lo que queremos. Y es comprender que cada uno de nosotros es político; con el mismo valor de un presidente, un gobernador o de un diputado. Somos todos elegidos por el pueblo”.

-“Soy partidario de un estado inclusivo, de un estado grande. De un país que se ponga de acuerdo sobre qué necesita un ciudadano para vivir dignamente”.

-“Y también soy partidario de un país que hable de un ´techo´ de ciudadanía: es decir, que nos pongamos de acuerdo en cuál es el límite de la riqueza que está perjudicando al resto de la sociedad”.

-“Estos son los debates que tenemos que dar en los municipios. Y esto se logra cuando comprendamos la función que tenemos cada uno. Esta es una deuda de la democracia: que la política empiece a capacitarse y discuta cuáles son las funciones y el rol que tenemos cada uno”.

-“Un sistema democrático funciona cuando todos somos respetuosos de la función del otro”.

-“Tenemos que construir una diversidad. Saber que vamos a tener intereses encontrados. Y esto es la política: es convencer y que el pueblo decida sobre estos intereses”.

-“A veces me cuesta venir a hablar de la gestión, de lo que hicimos, porque creo que la gente observa la gestión”.

–“La política tiene que empezar a comprender que las necesidades nunca se van a terminar; habrá cada vez más, porque las sociedades evolucionan, por eso hay que establecer prioridades. Y entender que si se trabaja sobre prioridades que no están en los planes de gobierno vendrán las diferencias sin discutir los temas de fondo”.

Cuestiones financieras

-“No podemos analizar los presupuestos sino estamos inmersos en una región. Si les pregunto a un ciudadanos, me van a decir que Gonzales Chaves tiene muchos empleados. Y me hablará de de San Cayetano o de Laprida. Entonces fui a ver qué tienen estas ciudades, y me encontré con que el índice de empleados públicos de San Cayetano, por ejemplo, es un punto por encima del índice de empleo público de Chaves. Pero no es solo eso: San Cayetano tiene un solo centro de salud; no tiene salas en el distrito”.

-“Y veo que Laprida (que tiene mil habitantes menos que nosotros y la misma extensión territorial) tiene 100 empleados más que nuestro municipio. Y también analicé a Benito Juárez, con un poco más de población, y tiene 600 empleados más”.

-“Entonces: o todas las administraciones de Gonzales Chaves han sido excelentes… o el resto es muy malo”.

-“Y llego a la conclusión que para comparar y analizar tenemos que tener el ´universo´, y esto es lo que la política tiene que hacer: se debe plantear cada tema en un contexto”.

-“Y si seguimos comparando nuestro presupuesto 2020 y los servicios, observamos que San Cayetano tiene 58 millones más, y un solo lugar donde prestan servicios de salud. Como dato, aquí solo la Unidad Sanitaria de De la Garma tiene 26 empleados”.

-Y ni halar de Laprida, que con mil habitantes menos y el mismo territorio, tiene 133 millones de pesos más que nuestro presupuesto. Nos preguntamos ¿cuántas cosas más haríamos con esa diferencia de presupuesto?

-“He discutido mucho el Coeficiente Único de Distribución (CUD) de la salud. Por eso debemos decir la verdad, y decir la verdad es decir que el CUD tiene el factor ocupación cama y la cantidad de consultas”.

-“La OMS dice que una salud primaria de excelencia son 3 consultas por ciudadano: nuestro hospital tiene 36 mil consultas, es decir que tenemos que mejorar muchísimo. ¿Y cuánto tiene que mejorar Laprida que con 11 mil habitantes tiene 257 mil consultas? ¿O San Cayetano que tiene 157 mil consultas? Estos datos son manipulados arbitrariamente en el ministerio de economía”.

–“Venimos trabajando fuertemente para que esto cambie”.

–“Yo estoy de acuerdo con que hay que trabajar con eficiencia, pero como le digo al encargado de estadísticas que me fabrique consultas médicas”.

-“Por eso, si todos los concejos deliberantes se ponen de acuerdo en discutir estas cosas de fondo, la Provincia y la Nación va a escuchar. La política tiene estas deudas: hacer política es no estar tanto en la gestión, sino estar en estas decisiones de fondo que se deben tomar”.

-“La tecnología avanzó a un paso que la política no pudo seguir, entonces las especialidades se convirtieron en subespecialidades, por eso la realidad, a veces, es lo que la gente marca”.

-“Es muy difícil que la salud en estos distritos se preste con especialidades. ¿Sabían que se hacen 8 operaciones por mes en el distrito? Medido en costos, cada operación tiene costos importantes, y ahí entra la discusión política, ¿debemos considerarlo un costo o una inversión?”

-“A veces la política es desvirtuar esas creencias para que nuestros vecinos tengan calidad de vida”.

-“Y otro desafío es como somos capaces de analizar las decisiones políticas independientemente de las gestiones administrativas, y sobre todo de lo que implica conocernos entre vecinos: en la mayoría de los casos tenemos el prejuicio de quién va a ejecutar esa política y después cual será la política”.

-“Y a esto no lo digo como una crítica, sino como un proceso de aprendizaje”.

-“Debemos hacer este esfuerzo para darnos cuenta que Gonzales Chaves necesita de política. Necesita discutir la política de género, la de adicciones, la de la población de perros, la política con las prestadoras de servicio. Y esto es discutir política”.

– “Hicimos un esfuerzo enorme para llevar el agua y las cloacas a las 131 viviendas y la empresa ABSA aún no conectó o no dio el volumen necesario de presión de agua. Y el vecino viene al municipio a reclamar, cuando en realidad tiene que ir a la empresa”.

-“Cómo no discutir el problema de los fertilizantes”.

-“Por eso creo que debemos establecer un orden de trabajo”.

Legislación

-“Vamos a trabajar para tener un observatorio del cumplimiento de las normativas sancionadas por el Concejo Deliberante desde 2015, y después seguiremos con el resto de las ordenanzas. En ese marco pensamos que es necesario tener el digesto municipal que no es sólo la recopilación en un excel de las ordenanzas, sino para cumplir con el principio republicano que dice que el derecho debe ser conocido por cada uno de los ciudadanos”.

-“Cómo puede un vecino conocer 3570 ordenanzas, por lo cual estamos violando un principio fundamental de nuestros sistema democrático que es el conocimiento del derecho de los vecinos”.

-“Los 135 municipios aplicamos 365 ordenanzas generales de la época del proceso. Muchas de nuestras conductas diarias las deciden normas que fueron dictadas por comisiones que suprimieron los concejos deliberantes y las legislaturas”.

-“Empezamos a pensar en un proyecto junto con el Concejo Deliberante para el día 24 de marzo en un proceso libre de ordenanzas generales para poder hacer una sesión el día 30 de octubre, cuando Raúl Alfonsin recupera el poder para el pueblo: ese día poder reemplazar la totalidad de esas ordenanzas que nos rigen”.

-“Nos parece que es un acto simbólico que la democracia y los concejos deben darse”.

-“Nosotros nos regimos por una normativa de aquellos que suprimieron los concejos deliberantes. Ahora, le propusimos a la Provincia hacer este trabajo legislativo sobre los 3500 decretos leyes, (código de procedimiento Civil, la ley de Fiscalía de Estado, el instituto de Previsión Social, la ley orgánica de las municipalides, entre otros).

-“Y poder declarar en el año del bicentenario a la provincia de Buenos Aires y a los municipios libres de normas dictadas por las dictaduras militares”.

-“Y no son temas menores. Porque rigen la vida de cada uno de nosotros. Encontramos normativa en escuelas, en seguridad, en el uso del suelo, etc”.

-“Este concejo votó en noviembre una de las ordenanzas más importantes que se han sancionado para el distrito, que es el Código de Planeamiento Urbano, que le da al distrito por primera vez un horizonte de crecimiento dado por una norma en la cual intervinieron 735 actores civiles que fueron anónimos que se consultaron a través de las escuelas”.

-“Y que reemplazó una ordenanza del año 79 que era la que regia el ordenamiento urbano del distrito, que decía hacia donde debía crecer el pueblo, entre otras cosas”.

-“Ahora los estamos haciendo para de la Garma, lo vamos a hacer para Barra y también para el sector rural”.

-“También tendremos que dar el debate del aborto, y que no sea sólo un debate del Congreso Nacional, sino de todos. Y cómo no darnos el debate de la ley de género”.

-“La violencia de género tiene causas, que tienen que ver con el quehacer cotidiano. Por eso tenemos que trabajar sobre las conductas del alcohol, sobre las adicciones, en educación, en la prevención, y en la represión de esos efectos”.

-“Debemos constituir una comisión donde esté el Departamento Ejecutivo el Conejo Deliberante y las fuerzas vivas para tratar el tema de adiciones en todos los niveles”.

-“Vamos a firmar un convenio el día 26 de marzo con la Comisión de la Memoria Provincial para que Gonzales Chaves pueda empezar a conocer la historia de lo que pasó durante el proceso militar. Será uno de los actos más trascendentes que tendremos que nos permitirá conocer la historia de los que ocurrió entre el ´76 al ´83, y las consecuencias de las políticas de represión en nuestro distrito”.

-“Estamos gestionando instalar un Punto Provincia. Esto es, alquilar un lugar donde junto con la Provincia y la Nación poder unificar la totalidad de las oficinas. Que tiene, además, un plan arraigo, que es permitir que todas las personas que trabajan en la administración pública nacional y provincial y quieran volver al distrito lo puedan hacer en ese centro”.

-“Hoy se empezó a repartir en Chaves la Tarjeta Alimentar, que significan 1.6 millones que ingresa para el comercio local. Estamos ante una de las crisis más grandes que hemos sufrido el país y esta ayuda para las familias es fundamental”.

-“El municipio desde el 10 de diciembre de 2015 hasta al 10 de diciembre de 2019 no tomó un solo peso de deuda con organismos privados ni públicos. Esta es una manera de hacer política. Y este no un hecho menor”.

