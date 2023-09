Marcelo Santillán: “estoy convencido de que se ha hecho mucho en Chaves”

18 septiembre, 2023

Este lunes por la mañana, LU 24 conversó con Marcelo Santillán, intendente de Gonzales Chaves que habló de cara a los comicios que se vienen en octubre en la que buscará remontar el resultado adverso de las PASO y en el que también intentará conseguir su tercer mandato en esa localidad.

Santillán comentó: “creo que se viven momentos de mucha confusión a nivel nacional sobre todo con un proceso inflacionario que no para de crecer y esto impacta en las economías provinciales, locales y regionales.”

Del caso chavense, agregó: “en el caso nuestro, hay que mirar el espejo hacia atrás y ver lo que se ha hecho en el distrito que creo que es mucho. El resultado está abierto, se produjo una situación muy rara en la interna de Cambiemos, pero los concreto es que los dos primeros de la lista hoy son integrantes del Movimiento Vecinal local, o sea que ahí hay mucho voto del Vecinalismo, que no va tener la totalidad de los votos de otras fuerzas.”

Además, y respecto a su gestión, destacó: “yo he invertido fuertemente en algunos temas estructurales como la salud y la seguridad como prioridad. Hay que invertir en otros temas como servicios urbanos, pero por ejemplo la salud creo que es lo que se viene en el futuro. Quizás nos falte trabajar en algunos servicios, pero estamos convencidos de que se ha hecho mucho y que se va a dejar muchísimo estos ocho años de gestión. Si a nosotros nos toca ganar, Gonzales Chaves va a estar a la par de los distritos de la región.”

Por otro lado, también dio su opinión sobre cómo está la cuestión política hoy por hoy a nivel nación y dijo: “es atípico, los candidatos a presidentes que tenemos son, por ejemplo, en el caso nuestro, un ministro de economía con una de las inflaciones más altas y es competitivo. Ni hablar de los candidatos de Bullrich y Milei. Yo insisto con que tiene que haber una reforma constitucional que le de vuelva a dar vida al interior del país.”

Y concluyó: “hay que estar trabajando constantemente con una población que no le alcanza el recurso. Hoy no se habla de fin de mes, sino que le lleva el día a día. Tenemos posibilidad de que nos visite el gobernador que Axel Kicillof para algunas obras de pavimento que tenemos que inaugurar.”

Volver