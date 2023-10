Marcelo Santillán: “hay que mirar el futuro y con el espejo retrovisor para poner el voto” (video)

18 octubre, 2023



Este domingo se viene las elecciones generales y las expectativas son muchas, tanto en Tres Arroyos como en el país y también en otras localidades vecinas. Uno de estos casos es Adolfo Gonzales Chaves, gobernado por Marcelo Santillán que este miércoles conversó con LU 24.

En este sentido, Santillán expresó: “tenemos muchas expectativas, estamos conversando y trabajando mucho con los vecinos, el 22 esperamos tener su acompañamiento para continuar gobernando en Gonzales Chaves. Estamos convencidos que nos van a acompañar, es la primera vez que van solo dos listas y creo que hoy por hoy, el único proyecto que hay es el nuestro”.

Y agregó: “no tuvimos debate por primera vez, ya que no quisieron concurrir. Es algo lamentable porque en las elecciones se juegan cosas importantísimas como la dirección durante los próximos 4 años de un pueblo y está bueno que la sociedad escuche lo que todos pensamos”.

Por su parte, y respecto a sus propuestas, explicó: “pensamos que en el sistema de salud estamos a mitad de camino, nos falta el servicio de oftalmología, equipamiento en la parte odontológica y el arco en C en el quirófano, que es algo que es realmente fundamental para este sector en particular. Nuestro sueño es que el hospital tenga un equipo de diálisis”.

Y en relación a lo económico, detalló: “queremos seguir trabajando en inversiones locales y de afuera. Creo que va a ver un antes y después tras la llegada de Techint tanto en Gonzales Chaves como en otras localidades. La idea es trabajar para que la región pueda crecer en base a esta empresa”.

Además, y en cuanto a seguridad, añadió: “si bien creo que estamos bien, vamos a incorporar la inteligencia artificial al centro de monitoreo, lo que nos ha permitido esclarecer todos los delitos. Pero creo que la deuda en mi gestión es lograr un excelente servicio en lo que son los caminos rurales”.

De cara a lo que se viene tanto a nivel nacional como provincial, dijo: “tenemos un gran apoyo desde ambas partes y no tengo dudas de que Sergio (Massa) va a trabajar fuertemente. De hecho, él tuvo mucho que ver en lo que tiene que ver con el Parque Eólico, y estamos trabajando mucho en conjunto para lo que es Chaves y también la región de nuestro pueblo.”

Finalmente, dio un mensaje hacia los chavenses y concluyó: “pedimos a la población que nos acompañe este 22. Hay que mirar el futuro y también con el espejo retrovisor para poner el voto. Ya lo dijo el Papa, las inexperiencias para gobernar nunca dieron buenos resultados”.

Volver