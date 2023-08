Marcelo Santillán: “Notamos una adhesión importante a nuestro proyecto”

10 agosto, 2023

De cara a las PASO, el intendente de Adolfo Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, afirmó por LU 24 contar “con una adhesión importante a nuestro proyecto”.

“La campaña ha sido muy tranquila, nosotros vamos con lista única y Juntos por el Cambio tiene cuatro, hay bastante confusión en la sociedad en cuanto a quién va con Bullrich o Larreta”, comentó.

“Notamos cierta apatía, no hay un clima de euforia como ha existido en otras oportunidades, el ambiente está tranquilo y presiento que es el final de las PASO, una elección que muchas veces no tiene sentido”, afirmó.

En tanto, dijo que “el mayor reclamo que se recibe es básicamente materiales para reparaciones de viviendas. El poder adquisitivo del salario no es el que debería ser y hace que compañeros de trabajo encuentren dificultades en realizar estas refacciones”.

También refirió que hay demanda de casas. “Existen muchísimas viviendas cerradas, hay que reformular la ley de alquileres que tanto se debate. Debemos tener alrededor de 800 que ni siquiera tienen medidor de energía eléctrica”, indicó.

En cuanto al nivel nacional, consideró que “Sergio (Massa) tiene las chances intactas de ser Presidente”.

Por otra parte, Santillán destacó el proyecto sobre el tren estudiantil que una Tandil, Chaves y Tres Arroyos. “Es algo totalmente fiable, las vías son utilizables y esperamos en algún momento poder implementarlo. También puede servir para el transporte de pasajeros”, sostuvo.

