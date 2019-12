Marcelo Santillán: “Tenemos que trabajar fuertemente y ayudar al Gobernador en esta cruzada”

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo un encuentro en la jornada de ayer con todos los intendentes del Frente de Todos. Uno de los asistentes fue Marcelo Santillán, Jefe Comunal de Gonzáles Chaves, quien indicó que se les solicitó “ser razonables” al momento de gestionar y pedir a la provincia.

“Fue una reunión muy amena en la que charlamos con él en forma individual y con los ministros, escuchar sus palabras. Es un cambio total en la gestión. La Provincia para cerrar el 2020, necesita alrededor de 200 mil millones de pesos más de lo que está presupuestado y esta ley, es crucial para la provincia y me parece que tiene que contar con todo nuestros apoyo”, indicó Santillán.

Destacó en este sentido, que Kicillof “nos pidió que seamos razonables; que pensemos cuando venimos a pedir en la provincia en el conjunto de los municipios y vengamos con aquellos pedidos que son de emergencias, que si no tenemos problemas no pidamos. Tendremos coordinación constante con los ministros, ellos se comunicarán directamente con directores y secretarios de las áreas”, expresó.

Resaltó que la ley Impositiva Bonaerense “contempla un 50 por ciento de aumento en los recursos, que lo hemos hecho en casi todos los municipios, hemos mandado presupuestos, y salen con un aumento del 50 por ciento en algunos casos, teniendo en cuenta la inflación del 57 por ciento. Esta ley en algunos impuestos sube el 15 por ciento y a otros les subirá el 65 por ciento y es lógico, por la diferente situación de los contribuyentes y se tocan intereses diferentes. En la legislatura más que discutir la ley, los que se discuten son cargos”, advirtió.

