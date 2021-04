Santillán: “La vacuna vino a instalarse y va a ser como la inmunización de la gripe”

Marcelo Santillán, Intendente de Adolfo G. Chaves, dio detalles a LU 24 sobre la situación epidemiológica de su distrito y como vienen trabajando en pos de detener los casos. “Estamos un poco preocupados porque en la ola anterior estábamos todos de acuerdo, con el correr de la pandemia fuimos perdiendo eso. Tanto los medios de comunicación y los políticos, están transformando a la epidemia en un Boca/River”, dijo.



“Nosotros estamos con 80 casos activos y 6 personas internadas, por suerte no se están enfermando personas mayores pero vemos un contagio alto de personas de 50 a 60 años. Por suerte hay una muy buena respuesta al plasma.

“Estamos equivocando el camino, debemos creer más en lo científico que en lo político”, manifestó.

“Uno cuando toma las decisiones debe pensar en las actividades que te ponen en riesgo, pero me parece que nuestro país es tan grande que las decisiones políticas solo afectan al 2% del territorio nacional pero al 40% de la población. La nacionalización de lo que pasa en CABA y en conurbano hace formar un concepto equivocado en el resto de los argentinos”, aseguró.

En cuanto a la presencialidad de las clases, el Intendente, aclaró: “No puede haber una verdad absoluta si las clases empiezan o no, la ciencia muchas veces no nos puede dar respuestas correctas”, pero aseveró que “la ciencia nos dio las vacunas, más allá de los problemas que hubo con las compra de vacunas, se hicieron avances enormes”.

Hasta el momento Chaves cuenta con 27 camas preparadas para el COVID-19, pero no tienen la terapia intensiva funcionando, posee con todos los materiales pero se encuentra en un proceso de capacitación y de obtención de recursos humanos.

Vacunación

Santillán mencionó que en “la vacunación venimos bien, los mayores de 60 años están con el 90% de vacunados, nos quedan muy poquitos anotados. Cuando nosotros recibimos 300 vacunas para nosotros son un montón, pero es entendible que para Tres Arroyos no, porque son muchísimos habitantes más”.

“Yo creo que la vacuna vino a instalarse, y va a ser en el futuro como la vacuna de la gripe. Nos queda la parte económica, cuando uno toma decisiones tiene que pensar en todo, acá hay empresas familiares con un vínculo muy estrecho entre los empleados y la patronal”, aseveró.

“Creo que hay una gran ventaja si el interior puede mantener las actividades económicas, porque somos los mayores productores de dólares”, concluyó.

