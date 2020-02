Marcha atrás con una medida de Vidal: podrán seguir ejerciendo los docentes sin título

En acuerdo con los gremios, en el marco de la paritaria abierta, el Ministerio de Educación bonaerense decidió dejar sin efecto la fecha límite para “cortar” a los maestros provisionales y suplentes que no tengan título habilitante o no habían retomado sus estudios. En 2018, el universo era de unos 7 mil educadores, según fuentes sindicales-

Se trata de una resolución fechada el 18 de febrero y firmada por la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi. “Se ha coincidido con los representantes gremiales revisar las condiciones de aplicación de la normativa citada”, dice el escrito.

“Se posponen todas las acciones en torno a los ceses por las causales comprendidas en los artículos 109 (inciso c) y 110 (inciso C) –del Estatuto Docente, relacionadas al título habilitante- hasta tanto se avance en la brevedad en los detalles de su aplicación”, explica el documento.

Para tomar esta decisión, desde la cartera que conduce Agustina Vila se toman en cuenta “dos cuestiones primordiales”, como “la carencia de ofertas educativas suficientes” y la “reformulación de nuevos diseños curriculares de términos de terminalidad de estudios”.

También se advierte que “el cese de una cantidad significativa de docentes por aplicabilidad inmediata de la normativa citada implicaría una afectación del normal funcionamiento y desarrollo institucional, la cantidad educativa y continuidad pedagógica”.

Se trata de una “disposición transitoria y no indefinida”, aclararon fuentes oficiales ante la consulta de este portal. La idea es hacer “un seguimiento a quienes estén en esa situación para que avancen y terminen su formación”, agregaron.

La medida que ahora se pospone había sido tomada en diciembre de 2017 por el anterior ministro, Gabriel Sánchez Zinny, en la gestión de María Eugenia Vidal. En aquel momento, también se citaba al Estatuto para recordar que los maestros sin titulación necesaria “finalizarán las tareas correspondientes a cada curso escolar”.

La norma ya se aplicó en 2018 y 2019 y se basaba en los ya citados artículos 109 (inciso c) y 110 (inciso C), los cuales plantean las condiciones de cese de actividad para suplentes y provisionales: “Al finalizar las tareas correspondientes a cada curso escolar, en los casos que el docente no haya contado, en el momento de su acceso, con título habilitante para el cargo, horas cátedra o módulos que desempeña”.

Los docentes dejados a un lado, podían volverse a anotar, valiéndose de los artículos 107 y 108, donde se establecen las designaciones de provisionalidades y suplencias, y se determina el orden de prioridad en la designación. Al principio, sí hubo contemplación para quienes comenzaran los estudios.

SI bien la disposición de Sánchez Zinny fue cuestionada por los gremios -en concreto dejaba sin trabajo a sus afiliados- dividió aguas en la comunidad educativa, más que nada en aquellos que tenían título y querían acceder a cargos o consideraban que sus estudios habían sido en vano porque esos reemplazos precarios se habían vuelto permanentes.

Cada año, “agotados los listados oficiales”, la Dirección General de Cultura y Educación tiene la potestad de recurrir a quienes están estudiando para tener el habilitante (alumnos de un profesorado terciario o universitario o profesionales que no completaron su formación pedagógica). Según Sánchez Zinny, sin aplicar el estatuto no había presión para la finalización de la carrera.

