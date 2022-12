Marchini planteó su preocupación por las demoras en el proyecto de boliche a cielo abierto

20 diciembre, 2022

El proyecto de boliche a cielo abierto en Claromecó está “complicado” por los tiempos, admitió su impulsor, Diego Marchini; al mismo tiempo, y ante reclamos de vecinos de Villa Faro, aseguró que según mediciones técnicas la casa más cercana está ubicada a 500 metros.

Su expectativa está centrada en el hecho de que, en las últimas horas, supo que “el Concejo aprobaría la cesión del espacio público, que es su facultad, y después el Ejecutivo aprobaría nuestra propuesta. Eso es lo que se está trabajando. Pero los tiempos se acortan, una fecha cierta no puedo dar porque luego de la aprobación del proyecto, recién podré arrancar con los trámites de habilitación. Hubiera sido importante tener algo más concreto sobre este tema antes, yo presenté la primera nota el 30 de septiembre”.

Respecto de estas gestiones, Marchini admitió que tiene previsto “preparar lo mismo que cuando hicimos la fiesta al lado de la cancha, el año pasado. Se arma un predio con salidas y luces de emergencias, matafuegos, la indicación de por dónde pasa la parte eléctrica, la seguridad. Por eso estamos acotados con el tiempo”.

Respecto del planteo de los vecinos de Villa Faro, advirtió que “con un telemetro digital medí que la primera casa no está ni a 200 ni a 300 metros como dijeron; está a 500. Luz y Fuerza está a la misma distancia y el ACA mucho más lejos; no estamos a 50 metros de una casa, estamos alejados”, sostuvo.

“Es temporada, y la nocturnidad forma parte de la propuesta turística, algo tiene que haber. Yo sigo esperanzado de que lo vamos a poder realizar; con eso me quiero quedar. Porque de lo contrario tendremos otro verano con todo librado al azar con todos los riesgos que eso implica”, finalizó Marchini, que estará a cargo de los aspectos técnicos de la Gula Fest, en Samoa.

