Marco Zappacosta sacó un Chucho y abrió la tabla de la “Variada”

Justo cuando se confirmaba la cantidad de inscriptos, que fueron 5703, Marco Zappacosta extraía del mar un Chucho de 3.040 kg para abrir la clasificación de la pesca “Variada”.

En lo que respecta a “Corvina”, sigue liderando Mario Olivetto con su “Negra”.

Así esta la clasificación general:

1 Olivetto Mario -Tres Arroyos- Corvina Negra de 2.107 kg

2 Robledo, Sebastián -Lobería- Corvina Rubia de 2.467 kg

3 Silva, Alberto -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 2.044 kg

4 Vaquero, Guillermo -Tandil- Corvina Rubia de 1.790 kg

5 Vaccarino, Marcos -Punta Alta- Corvina Rubia de 1.785 kg

6 Kolesnik, Nicolas -Punta Alta- Corvina Rubia de 1.671 kg

7 Almaraz, Guillermo -Necochea- Corvina Rubia de 1.634 kg

8 Vera Verón, Nazareno -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 1.508 kg

Clasificación “Variada”:

1 Zappacosta Marco -Bahia Blanca- Chucho de 3.040 kg

