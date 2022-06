Marcos Goizueta dijo que mandan los camiones con refuerzos de bidones de gasoil

8 junio, 2022 Leido: 145

Las empresas de transporte no son ajenas a la falta de combustible, en este caso, Marcos Goizueta, dijo: “nosotros en Tres Arroyos no tenemos problemas para cargar, pero cuando tienen que hacerlo en el norte, ahí si ya se complica. Por ejemplo tuve que enviar un camión a Rosario con bidones cargados para que pueda volver a ingresar a la provincia. Hace como 15/20 días que tenemos que mandar nuestros camiones con el refuerzo de bidones con gasoil, es algo que hace mucho tiempo no ocurría. Para nosotros que hacemos recorrido hasta Rosario, mayormente no tenemos complicaciones ya que cargamos la mayor cantidad de combustible en Tres Arroyos”.

Volver