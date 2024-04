Marcos Taboada, sobre su asunción en Bellocq: “Trabajaré con el mismo compromiso”

3 abril, 2024

Marcos Taboada iniciará este miércoles su ciclo como delegado de San Francisco de Bellocq. En diálogo con LU 24, el funcionario se refirió a este momento y también hizo referencia a la planta de residuos de la localidad.

“Estoy con muchas ganas de comenzar mi mandato. Yo arranqué con el interinato y las elecciones me ratificaron como delegado. Quiero seguir trabajando como empecé, con el mismo compromiso”, dijo Taboada.

Y acerca de la planta de residuos, enfatizó: “Ahora el encargado es Ángel Alcodoy, pero el trabajo es en conjunto y estaré con esta doble función. Estamos haciendo un registro para comparar los veranos y venimos trabajando muy bien. Hace unos años que los números precisos demuestran que las temporadas no vienen siendo las mismas e inclusive, en estos dos últimos años no hubo crecimiento en la cantidad de residuos”.

Finalmente, de cara a lo que viene, concluyó: “El rol de delegado se ve en el hecho de tener la localidad prolija, pero es mucho más que eso y quiero tener una mirada más a largo plazo de las necesidades de la localidad.”

